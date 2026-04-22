A seis años de la masacre en Sonora: comunidad LeBarón pide ser reconocida como pueblo autónomo

Una masacre el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe acabó con la vida de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón, una comunidad mormona asentada desde hace décadas en los estados norteños de Chihuahua y Sonora.

A seis años de la tragedia, hoy piden al gobierno mexicano ser reconocidos como un pueblo autónomo equiparable a los pueblos indígenas. Porque sin programas sociales, y apostando a la autodeterminación como forma de gobierno y desarrollo , han logrado prosperar.

Abandonados por el gobierno mexicano: piden respuesta y justicia

Las heridas de las familias LeBaron, Langland y Miller siguen sin sanar, a pesar de que el caso ya suma 36 personas detenidas. Aquel 4 de noviembre, miembros de un grupo criminal confundieron las camionetas de la familia con rivales, matando a mujeres y niños.

Después de la masacre no hay respuesta, no hay justicia, y desde entonces la comunidad ha pedido audiencias a tribunales nacionales e internacionales para exigir esclarecimiento

“Nos hemos unido a las causas: ir a marchas, ir a protestas, ir a exigirle al gobierno el rescate de nuestros secuestrados”, señaló Lenzo Widmar, Departamento Civil Lebarón.

Marcados por una de las peores tragedias, la comunidad ha prosperado; se han organizado dentro de un consejo comunitario con un modelo que se basa en tres pilares: social, económico y civil.

Durante años han luchado por ese reconocimiento y todas las instancias se lo han negado, ya que la Suprema Corte ha invalidado las razones de ser un pueblo equiparable a las comunidades indígenas.

Comunidad LeBarón pide ser reconocida como pueblo autónomo

De acuerdo con el Tribunal Electoral, para ser reconocidos como una comunidad autónoma, deben cumplir con ciertas condiciones, desestimando su gobierno que se basa en:



Usos y costumbres

Familias representadas por una cabeza elegida por ellas mismas.

Rendir cuentas y organizarse por tres departamentos: social, económico y civil, supervisados por un consejo de ancianos.

De acuerdo con representantes de la comunidad, toda forma de gobierno y toda legislatura deben estar sustentadas en tres principios básicos: el derecho a ser, el derecho de adquirir propiedad y administrarla, y el derecho a seguir viviendo bajo la protección a la vida.

Consideran que esos elementos son esenciales para cualquier sociedad y que, en su caso, han sido el motor para impulsar una estructura interna que les permita salir adelante frente a la inseguridad.

Comunidad LeBarón continuará luchando por su autonomía

LeBarón sostiene que su modelo comunitario les ha permitido avanzar en distintos frentes. En materia de seguridad, explican que no dependen directamente de la policía municipal, sino que mantienen coordinación para el resguardo de la zona perteneciente al municipio de Galeana, Chihuahua, donde históricamente se ha asentado parte de la comunidad.

Este esquema de organización les ha dado resultados positivos para progresar, fortalecerse y avanzar en su vida cotidiana. También señalan que la autonomía práctica que ejercen les ha permitido consolidar actividades productivas y mejorar su economía local.

Mientras continúan con su exigencia en México, el caso de la comunidad LeBarón también es analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La comunidad espera que esa instancia internacional valore su petición y reconozca que su derecho a la autonomía no está reñido con la pertenencia nacional, sino que la fortalece.

