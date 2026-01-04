Cristopher Gael, niño de 13 años, es hallado sin vida en Edomex; estaba desaparecido

El menor de 13 años Cristopher Gael Morales Montiel, reportado como desaparecido en el Estado de México (Edomex), fue encontrado sin vida.

El menor fue visto por última vez el 2 de noviembre de 2025. Un mes después, se confirmó que las autoridades lo localizaron en el municipio de Hueypoxtla, donde desapareció.

Autoridades emitieron Alerta Amber para Cristopher Gael

La Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex publicó la Alerta Amber con número de reporte AAEM/1031117/2025, en la que se mencionó que la fecha del reporte fue el 3 de noviembre, pero los hechos ocurrieron un día antes, de acuerdo con su mamá Anahí aunque en la ficha indica el 2 de ese mes.

El reporte de las autoridades menciona que Cristopher Gael Morales Montiel salió de su casa y desde ese entonces se desconocía su ubicación y se temía por su integridad, ya que podía ser víctima de la comisión de un delito.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a CRISTOPHER GAEL MORALES MONTIEL, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/3zj35QO8iZ — COBUPEM (@COBUPEM) November 7, 2025

Menor desapareció en la cabecera municipal de Hueypoxtla

En un video publicado en Facebook, la señora Anahí Montiel, madre del menor de edad, compartió un mensaje previo al hallazgo del cuerpo sin vida de su hijo. El pequeño desapareció en la cabecera municipal de Hueypoxtla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tomó conocimiento de los hechos, los cuales son investigados, sin embargo, hasta el momento se desconoce más información del hallazgo y si existen personas presuntamente implicadas en el caso.

La mamá de Cristopher Gael Morales Montiel había pedido ayuda a la comunidad haciéndoles un llamado a que si alguien contaba con algún video o fotografía que pudiera ayudar a saber dónde estaba, se la hicieran llegar.

“Todo va a ser anónimo, no estamos dando nombre, lo único que queremos es rescatar a mi niño, es lo único que pedimos, rescatar a Gael, que llegue bien, es lo único que pedimos, queremos encontrarlo, queremos estar otra vez con él”, expresó.

Anahí pidió apoyo incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la fiscal Ernestina Godoy para que el menor de 13 años fuera encontrado con vida y regresara pronto a casa.