Critican a mujer que comió sobre un CV en Argentina

Una publicación en redes sociales que involucre el trabajo puede costar el despido, como a una mujer de Argentina a quien le pareció gracioso subir una foto a sus historias en la que presuntamente está comiendo sobre un CV (currículum vitae) que le dejaron.

La historia se viralizó en redes sociales, luego de que alguien tomó capturas de las historias que compartió la joven, identificada como Pau Palumbo, quien es de Rosario, Argentina.

En la imagen se observa que debajo de un bocadillo y un tenedor hay lo que parece ser una hoja blanca que presuntamente es el currículo.

La joven escribió: “Estoy comiendo arriba de un CV que vinieron a dejar” y supuso que causaría risa, pero al contrario, generó tal enojo que incluso tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales debido a mensajes de odio, incluso de amenazas que recibía.

Pau Palumbo salió a explicar lo ocurrido y aseguró que la persona que dejó la hoja de CV le dijo que no reclutan a quienes dejan así el currículo, pero de todas maneras insistió en dejarlo sobre el mostrador en que ella trabaja.

Ejemplo de gente miserable como @Pau_palumbo: mostrar desprecio a necesidades ajenas, insultar a los agraviados ante tal situacion, mentir sobre el hecho y despues esconderse. El modus operandi de manual, de gente que tiene una moral y etica destruida. pic.twitter.com/Iguf50jEP3 — Jung Park (@JungParkAR) March 14, 2021

“Vinieron a dejar un CV. Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Le aclaré que los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo pero me lo quiso dejar igual. Agarré y lo guardé (cuando dejan CV en este trabajo lo dejan arriba de mi mostrador)”, explicó en sus redes sociales.

Pero esta explicación no fue suficiente, pues continuaban atacándola a través de redes sociales por su publicación, por lo que la mujer tuvo que salir de nuevo, esta vez para pedir una disculpa y aceptar que cometió un error, con el fin de que dejaran de molestarla a ella y a su familia.

La mujer presuntamente fue despedida por la publicación del CV en sus redes sociales y ahora también ella dejará currículos para encontrar un nuevo trabajo.

A continuación les dejamos el video de Pau Palumbo aclarando que no trabaja con nosotros, sino en un Rapipago, el cuál recibió el curriculum de la foto y donde ya tomaron la decisión de despedirla [HILO] pic.twitter.com/nEwi50ND3E — ReserBar (@ReserbarArg) March 13, 2021

