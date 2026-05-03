Suspicacia en Sinaloa por el nombramiento de Yeraldine por cercanía con Rocha Moya

En la sesión para nombrar a la gobernadora sustituta, Yeraldine Bonilla, la oposición en el Congreso de Sinaloa criticó que la funcionaría pertenezca al círculo de Rubén Rocha Moya.

Legisladoras del PRI en el Congreso de Sinaloa criticaron el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, argumentando que su cercanía con Rubén Rocha Moya no representa una ruptura real con la crisis, sino su prolongación.

Señalaron que la licencia de Rocha no fue un acto voluntario, sino resultado de la presión social e institucional acumulada durante años de protestas ciudadanas.

En paralelo, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendíbil, también señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, solicitó licencia. En sesión extraordinaria del cabildo, fue designada alcaldesa interina Miriam Ramos, síndica procuradora del ayuntamiento, aunque regidoras exigieron que el alcalde rindiera cuentas públicamente.

La demanda central de la ciudadanía sinaloense es que el gobierno recupere credibilidad con funcionarios independientes, alejados de quienes son señalados por vínculos con el crimen organizado.

Le conceden licencia a Rubén Rocha Moya

En la misma sesión y de forma expedita, el Congreso aprobó la licencia que solicitó Rubén Rocha Moya, quien dio un mensaje en la noche del viernes.

Aunque algunas cúpulas celebraron la salida de Rocha Moya, la llegada de Yeraldine causa desconfianza por su cercanía y que todo en Sinaloa, ahogado en una crisis de seguridad, siga desde 2024.