Caso Rocha Moya aumenta señalamientos que vinculan a Morena con el narco tras frenar propuesta opositora

No es la primera vez que la oposición y críticos del gobierno denuncian la participación del narco a favor de Morena .

Denuncias contra Morena por presuntos vínculos con el narco

De hecho, en la discusión de la reciente reforma electoral, se demandó que cualquier partido que aceptara el dinero o la colaboración del narco, perdiera su registro, pero Morena se negó, así de descarado.

“Nuestra propuesta era muy clara: por un peso que reciba un candidato o un partido del crimen organizado, ese partido político pierde el registro.

“Lamentablemente, Morena no quiere incluir ese apartado dentro de la reforma, lo cual nos confirma los vínculos de Morena con el crimen organizado"; detalló Ricardo Anaya.

Denuncias formales y acusaciones contra figuras de Morena

Las acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada de su narco-gobernador, Rubén Rocha Moya, fueron la confirmación de lo que todo México sabía; por eso, el presidente nacional del PRI volvió a pedir que pierdan el registro y lanzó un ataque al corazón del morenismo y sus relaciones inconfesables.

“Presentamos la denuncia en la Fiscalía General de la República, no solo contra el imputado y señalado narcopolítico gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; denunciamos al corrupto cínico de Andrés Manuel López Obrador, porque él inició el pacto del crimen organizado, del Andy López Beltrán; también señalamos al gobernador de Tamaulipas”, explicó Alejandro Moreno Cárdenas.

Alito Moreno Cárdenas recalcó que Morena debe perder el registro como partido político por usar al crimen organizado para inhibir el voto y torturar a la oposición en la elección de Sinaloa, como denunció el PRI ante la FGR y ante organismos internacionales. pic.twitter.com/v8HWuEtz9V — Angel Gallegos (@gallegoso) April 30, 2026

El caso Inzunza y la presión sobre el entorno político

La gobernadora de Chihuahua, a la que los morenistas querían linchar por destruir narcolaboratorios, les dio una estocada... Por mentirosos y cínicos.

“Pues ya ves, cómo iba yo a ir a comparecer o a una reunión de trabajo del Senado, que iban a hacer comparecer a la gobernadora de Chihuahua, pues están en esta lista roja del gobierno de Estados Unidos. Vámonos dando cuenta de quién es quién”, enfatizó Maru Campos.

Maru Campos se refería al narcosenador Enrique Inzunza Cazares, a quien Rocha Moya quería como su sucesor y seguro ‘Los Chapitos’, también.

Inzunza se desvaneció después de que se supo que era buscado para ser vecino de celda de Nicolás Maduro; ya solo le queda aferrarse a la gran tapadera de la 4-T.

La Fiscalía General de la República, que dizque investigará el caso, antes de la noticia bomba había presumido una reunión con la fiscal Ernestina Godoy, a la que tenía muy abrazada y todo

Morena tiene el control del INE y la ley electoral no les preocupa; sin embargo, aunque se negaron a incluir la participación del narco como causa para perder el registro, la ley general de partidos políticos establece que el uso ilegal de recursos como dinero ilícito, en este caso dinero del narco, sí podría llevar a la pérdida del registro.