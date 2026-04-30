Alito Moreno exige extradición de Rubén Rocha Moya tras cargos de la DEA, entrevista en Hechos AM

En una entrevista exclusiva para Hechos AM, el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lanzó una de las críticas más severas contra la administración actual tras la acusación formal del Departamento de Justicia de EE. UU. contra funcionarios sinaloenses. Moreno afirmó que la investigación del Distrito Sur de Nueva York confirma que el crimen organizado operó como el brazo político de Morena para ganar elecciones, particularmente en Sinaloa.

El desmantelamiento de una “estructura criminal”

Para el líder priista, los señalamientos de la DEA y la Fiscalía estadounidense no son casos aislados, sino la prueba de una red de complicidad que abarca todos los niveles del gobierno estatal. Moreno destacó que la imputación incluye no solo al gobernador Rubén Rocha Moya, sino a figuras clave como el exsecretario de Gobierno (Enrique Inzunza), el vicefiscal y el alcalde de Culiacán (Juan de Dios Gámez).

“Lo que acredita hoy la Fiscalía de los Estados Unidos es que no es solo el gobernador Rocha; es una estructura criminal”, sentenció Moreno. Aseguró que esta colusión permitió el secuestro de más de mil operadores políticos durante las elecciones de 2021 para evitar que la ciudadanía votara libremente.

Hoy, en entrevista para #HechosAM, hablamos de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el Gobernador de Sinaloa @rochamoya_, y funcionarios de MORENA.



Señalamientos gravísimos que ya tienen a México bajo la lupa internacional mientras el gobierno de MORENA intenta… pic.twitter.com/ahnERNW9ll — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) April 30, 2026

Exigencia de licencia y extradición inmediata

Alejandro Moreno fue enfático al señalar que el Senado de la República no debe prestarse a “diálogos” con el gobernador sinaloense, sino exigir su separación del cargo. El líder del PRI hizo un llamado a la Cancillería mexicana para que, en lugar de protegerlo, proceda con los trámites legales necesarios ante las autoridades internacionales.



Renuncia obligatoria: El senador sostuvo que Rocha Moya

El senador sostuvo que Extradición: Moreno exigió que el Gobierno de México firme la extradición del mandatario hacia los Estados Unidos para enfrentar los cargos de narcotráfico.

Moreno exigió que el Gobierno de México firme la extradición del mandatario hacia los Estados Unidos para enfrentar los cargos de narcotráfico. Advertencia de complicidad: Señaló que, de no actuar, el Gobierno Federal estaría confirmando su complicidad con el crimen organizado.

Morena bajo la lupa internacional

Durante la entrevista, Moreno Cárdenas extendió sus acusaciones a otros cuadros del partido oficialista, mencionando al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y al dirigente Mario Delgado, a quien vinculó con investigaciones de inteligencia estadounidense relacionadas con el “huachicol fiscal”.

Finalmente, anunció que en las próximas semanas fortalecerá una gira internacional para denunciar estos atropellos a la democracia y los vínculos criminales del partido en el poder. “A lo único que le tienen pavor es al Gobierno de los Estados Unidos. Morena va a caer; es cuestión de tiempo y de tener valentía para denunciarlos”, concluyó.