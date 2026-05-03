Blindan a Rubén Rocha Moya: Diputados de Morena lo defienden tras vincularlo al narco desde EU

Así respaldaron diputados de Morena el 24 de octubre de 2024 a Rubén Rocha Moya por la violencia imparable en Sinaloa, tras la detención y traslado a Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, lo que se conoció como la traición.

Morena defiende a Rubén Rocha Moya pese a acusaciones en Estados Unidos

Sus posibles vínculos con el narco, muertes y desaparecidos era un secreto a voces en Sinaloa y en Morena se niegan a reconocerlo. Hoy lo volvieron a arropar a pesar de la acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

“Rechazo categóricamente sus insidias contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Si hubiéramos estado vinculados al narco, no se atreverían a decírnoslo; si fuéramos una dictadura, no se atreverían a decírnoslo porque ni tienen pasta de héroes, ni de mártires: Pandilla de canallas”, señaló Gerardo Fernández Noroña.

La bancada de #Morena arropa nuevamente a @rochamoya_ , tildando la acusación de la Fiscalía de Nueva York como una "venganza política".



Mientras la violencia sigue imparable en #Sinaloa desde la detención de "El Mayo" Zambada, figuras clave como Adán Augusto López guardan un… pic.twitter.com/VWtI7ya9YC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2026

Señalamientos por vínculos con el narco y defensa desde el Congreso

Es el primer gobernador en funciones acusado de vínculos con cárteles de la droga, pero eso en Morena les tiene sin cuidado; hoy se convirtieron en los abogados del diablo.

“Se está solicitando una extradición, sin ningún elemento de prueba. Número dos: la información que dio a conocer el embajador violó la confidencialidad establecida en los tratados que tiene nuestro país con Estados Unidos”, mencionó el morenista.

Y otros arroparon a Rubén Rocha bajo el pretexto de una venganza política de Estados Unidos contra México.

“Es un momento clave, para demostrar que México no puede permitir injerencias groseras, intervenciones artificiales, acusaciones políticas y menos admitimos acusaciones partidistas contra gobernadores”, declaró.

Silencios, evasivas y tensiones políticas tras el caso Sinaloa

Incluso uno de los acusados de narcotráfico junto con el gobernador de Sinaloa, el senador Enrique Inzunza, desapareció de los reflectores, pero poco antes exigía enjuiciar a la gobernadora de Chihuahua por combatir al narco con agentes de Estados Unidos.

“No se puede combatir al delito cometiendo ilegalidades y mucho menos rompiendo el orden constitucional”, detalló.

A lo que en rueda de prensa le contestaron: “La seguridad nacional podría proceder igualmente en el caso de Sinaloa con Rubén Rocha, donde también hubo agentes de Estados Unidos y también el gobernador sabía; se podría proceder también como un delito contra él”.

A lo que el alcalde contestó: “No mire, son situaciones absolutamente distintas”.

Otros con un negro historial con el grupo criminal de ‘La Barredora’, como el morenista Adán Augusto, cercano al expresidente López Obrador, guardaron un silencio cómplice.

“No tiene temor de que vengan por usted, que también pueda salir en estas listas de la justicia de Estados Unidos"; preguntaron los periodistas a Adán Augusto. A lo que simplemente respondió: “Yo no doy declaraciones”.

El gobernador de Sinaloa está catalogado como el García Luna del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.