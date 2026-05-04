Legitimidad de Rubén Rocha Moya estaba en duda desde 2021: ex líder PRD de Sinaloa

En las elecciones de 2021 para gobernador de Sinaloa, el crimen organizado presuntamente intervino en la jornada electoral. Aurelio Vázquez, entonces dirigente estatal del PRD, señaló que pese al ambiente de calma previo y las posibilidades de triunfo de sus candidatos, hubo retención de operadores electorales, imposición de candidatos y obstaculización del proceso.

Aunque la legitimidad quedó en duda, los resultados oficiales dieron el triunfo a Rubén Rocha Moya. Cinco años después, la Fiscalía de Nueva York investiga las irregularidades de ese proceso y los presuntos vínculos de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, los cuales habrían favorecido su victoria electoral.

¿De qué investigan a Rubén Rocha Moya?

Rocha Moya solicitó licencia el viernes, luego de ser acusado con nexos con el Cártel de Sinaloa, incluso de haber recibido dinero para financiar la campaña que lo llevó presuntamente a la gubernatura del estado en 2021.

El mandatario, ahora con licencia, enfrenta cargos de narcotráfico y armas y aseguró no temer pues tiene un historial impecable, aunque la oposición y la ciudadanía del estado celebre su salida.