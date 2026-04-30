Morena se reacomoda: Ariadna Montiel quedaría al mando en medio de la tormenta

El partido en el poder se prepara para un cambio clave. Este domingo, Morena elegirá a su nueva dirigencia nacional, y todo apunta a que Ariadna Montiel será la próxima presidenta del partido.

El movimiento ocurre en un contexto complicado, acusaciones desde Estados Unidos, críticas internas y externas, y el peso de temas como inseguridad y desapariciones en el país. Aun así, el partido busca cerrar filas y reorganizarse rumbo a los próximos retos políticos.

¿Quién es Ariadna Montiel y por qué lideraría Morena?

Ariadna Montiel ha sido una de las figuras más visibles del actual gobierno federal al encabezar la Secretaría del Bienestar, desde donde se operan los programas sociales. En su gestión ha estado bajo su control el padrón de millones de beneficiarios en condición de vulnerabilidad, un tema que ahora genera polémica ante su posible llegada a la dirigencia del partido.

Para sus críticos, esto representa un posible conflicto de interés. La activista política Jimena Villicaña lo resume así: quien administraba apoyos sociales ahora podría tener influencia directa en la estructura electoral.

El principal señalamiento gira en torno a la relación entre programas sociales y política electoral. Voces de oposición, como la consejera del PAN Monse Galván, consideran que este tipo de decisiones no deberían ocurrir, aunque admiten que no les sorprende.

En la misma línea, Kenia López Rabadán ha insistido en que los programas sociales deben mantenerse alejados de cualquier uso político o electoral.

El debate no es menor, en México, el uso de recursos públicos con fines políticos ha sido históricamente un tema sensible, y este movimiento vuelve a ponerlo sobre la mesa.

¿Qué papel juega Rubén Rocha Moya en este escenario?

En medio de este reacomodo político, también pesa el contexto que rodea a Rubén Rocha Moya, señalado en acusaciones provenientes de Estados Unidos. A pesar de la polémica, el gobernador estaría invitado al encuentro nacional de Morena, junto con el resto de mandatarios estatales.

Desde el propio partido, figuras como el senador Saúl Monreal han señalado que cada actor político debe responder por sus propios actos, marcando distancia entre el partido y los señalamientos individuales.

El relevo en la dirigencia no ocurre en un momento sencillo. Morena enfrenta una serie de presiones acumuladas:



La crisis de inseguridad en distintas regiones del país

Señalamientos internacionales sobre desapariciones

Tensiones en sus alianzas políticas

Acusaciones de irregularidades como el huachicol fiscal

Cuestionamientos por el comportamiento de algunos de sus militantes

A esto se suma un entorno económico complejo, que también impacta la percepción ciudadana.

A pesar de todo, el partido se prepara para lo que será una jornada interna clave, donde el objetivo parece claro: mantener la cohesión y consolidar su estructura política.

El posible nombramiento de Ariadna Montiel como líder de Morena no solo marca un cambio de dirigencia, sino que también abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el uso de programas sociales y el poder político en México.