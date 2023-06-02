Así es Crocodile Park de Dubái, un lugar para aprender más de estos reptiles

Con una extensión de 20 mil metros cuadrados, Crocodile Park de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, abrió sus puertas, un lugar único en el planeta que simula el hábitat natural de los cocodrilos que viven en África.

"Es muy importante para nosotros tener o imitar su hábitat lo más natural posible, así que hubo mucha consideración en cómo se construyó, todo lo que se ve es material natural que se trajo aquí para armar el proyecto, Tarryn Clare, encargada del parque.

Crocodile Park de Dubái cuenta con un sistema innovador de climatización del agua, "el área exterior de los estanques se combina con el área de agua, tiene cascadas, islas, bancos de arena que son un apoyo a las hembras para la reproducción natural, los animales son libres de reproducirse, eligen reproducirse o no", señaló Clare.

Todo con el objetivo de que las personas aprendan más de esta especie de reptil, "el propósito del parque es extender el conocimiento y la educación al público aquí en Dubái", resaltó Clare.

¿Cómo nació la idea de crear Crocodile Park de Dubái?

La idea de abrir el parque en pleno desierto nació de la pasión de los fundadores por este animal "sienten que en general, el público está fascinado con los cocodrilos, pero también les teme por completo, por lo que están fascinados más desde el miedo, por eso, nos gustaría poder cambiar ese miedo en una fascinación general por aprender más sobre sus habilidades y su increíble adaptación", destacó Clare.

¿Qué hay en Crocodile Park de Dubái?

Crocodile Park de Dubái cuenta con un museo de historia natural donde los visitantes pueden conocer datos y curiosidades, como que los cocodrilos son contemporáneos de los dinosaurios y que, gracias a su adaptabilidad, fueron capaces de sobrevivir a la gran extinción.

En este lugar viven 250 cocodrilos, una especie que puede alcanzar hasta los seis metros de largo y vivir hasta 100 años, llegaron a Dubái en avión procedentes de diversos lugares de África, la edad promedio de los habitantes de Crocodile Park son los 25 años, aunque también hay crías de sólo 4 meses de nacidos.

Uno de los momentos más esperados por el público es la hora de la comida, en todo el parque hay varios puntos específicos de alimentación con el fin de evitar que los cocodrilos de aglomeren, sin embargo, asegura Clare que, "no existe mucha competencia ya que, contrariamente a lo que se piensa, no comen mucho", de hecho los cocodrilos llegar a ayunar meses e incluso años.

Tarryn Clare, la encargada del parque y originaria de Sudáfrica, contó que los cocodrilos comen dos veces por semana no más de cinco kilos de pollo o ternera, alimentos que son suministrados pieza por pieza por el personal del parque para asegurarse de que ninguno quede sin comida.

¿Qué caracteristicas tiene un cocodrilo?

Cuenta Clare que, los cocodrilos tienen un cerebro pequeño, son perezosos hasta el punto de que, si no tienen muchísima hambre, no gastan energía en moverse.

Destaca de ellos, su fuerza al morder, la cual supera a la del tiburón blanco, además asegura que pese al calor, estos animales traídos de África se han adaptado bien a su nuevo hogar.

"Contamos con el primer sistema de enfriamiento de este tipo para un parque de cocodrilos, obviamente, Dubái tiene una temperatura bastante alta y queremos que los animales estén lo más cómodos posible. Al ser ectotérmicos, necesitan poder regular sus temperaturas", contó Claire.

Los huevos, que son enterrados por las hembras en la arena, necesitan una temperatura de alrededor de 30 grados celsius; una temperatura de 28 a 30 grados centígrados o de 33 o 34 durante el tiempo de incubación, hará que nazcan hembras, mientras que una temperatura de entre 30 y 33 grados determinará que sean machos.

Crocodile Park de Dubái abre desde las 10 de la mañana y cierra a las 10 de la noche, el costo de entrada para adultos es equivalente a casi 500 pesos mexicanos, sus instalaciones cuentan también con un área de recepción, una sala VIP y muy pronto, con un restaurante.