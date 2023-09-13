Crucero de lujo con 206 personas a bordo encalla en una zona remota de Groenlandia

Un crucero con 206 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, encalló en una bahía del Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, esto de acuerdo con información del Comando Ártico de las fuerzas armadas de Dinamarca (JAC).

De acuerdo con informaciones preliminares, nadie resultó herido en el choque que produjo el encallamiento y todo indica que la embarcación tampoco sufrió daños que pongan en riesgo al medio ambiente.

Crucero de lujo quedó atorado

La embarcación, “Ocean Explorer” quedó atorada luego de accidentarse en la bahía de Alpefjord y “no es capaz de liberarse por sí mismo de inmediato”, informó el JAC en un comunicado.

Se conoce que la embarcación más cercana para poder brindar apoyo al crucero, el lunes, se encontraba a una distancia de aproximadamente mil 200 millas náuticas.

Lo anterior se interpreta a que la ayuda llegaría a la zona el viernes por la mañana, si las condiciones meteorológicas son favorables.

Parque Nacional del Noreste de Groenlandia es una área protegida

El Parque Nacional del Noreste de Groenlandia es el parque nacional más grande y la novena área protegida más grande (las únicas áreas protegidas más grandes consisten principalmente en mar).

Establecido en 1974 y ampliado a su tamaño actual en 1988, protege 972.000 km2 (375.000 millas cuadradas) de la costa interior y noreste de Groenlandia y es más grande que todos menos 29 de los 195 países del mundo. Fue el primer parque nacional que se creó en el Reino de Dinamarca y sigue siendo el único parque nacional de Groenlandia.

El parque no tiene población humana permanente, aunque 400 sitios ven un uso ocasional durante el verano. En 1986, la población del parque era de 40 y vivía en Mestersvig.

