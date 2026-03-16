Cruz Roja cierra nueve delegaciones en Tamaulipas por fallas administrativas

La caída en donativos y aportaciones, así como algunas irregularidades detectadas en el manejo operativo de recursos, obligaron al cierre de nueve delegaciones de la Cruz Roja en el estado de Tamaulipas.

El cierre ocurrió en la Delegación Estatal Ciudad Victoria y sus bases operativas en Aldama, Altamira, Llera, Miguel Alemán, Soto la Marina, Tula, Xicoténcatl y Tampico.

La sede nacional de la Cruz Roja realizó revisiones administrativas en 2025 y principios de 2026, en las que se identificaron deficiencias en la operación de la Delegación Estatal, derivadas de una mala gestión y captación de los recursos.

“Las evaluaciones también evidenciaron una situación financiera compleja que impidió garantizar el cumplimiento oportuno de compromisos básicos para la operación, entre ellos el pago de salarios al personal, obligaciones con proveedores, combustible para ambulancias y mantenimiento de unidades de emergencia”, indicó la Cruz Roja en un comunicado.

Actualmente, se trabaja en un proceso de reestructuración administrativa en las delegaciones de la Cruz Roja ubicadas en Tamaulipas, mientras que en el resto del país operan con normalidad.

El cierre de las delegaciones será por tiempo indefinido, ya que no podrán retomarse las operaciones hasta que terminen los procesos de revisión del destino que tuvieron los recursos.

En la delegación de Tampico, la base de socorro y auxilio por parte de los paramédicos sí continuó operando, pero no ocurrió lo mismo en el área administrativa ni en el consejo administrativo.

Los socorristas están resistiendo; lo hacen de manera voluntaria con dos ambulancias, para atender algunas de las emergencias que se han presentado.

Cierran delegaciones de Cruz Roja en Tamaulipas



La caída de donativos y presuntas irregularidades obligaron al cierre de 9 delegaciones. En Tampico, paramédicos continúan atendiendo emergencias de forma voluntaria con dos ambulancias, pese al cierre administrativo.



El reporte… pic.twitter.com/onEd4ciy0m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

Cruz Roja en Tamaulipas ya había pasado una crisis por falta de ambulancias

El año pasado, la Cruz Roja en Tampico reportó que no tenía ambulancias suficientes para atender las emergencias y los paramédicos estaban rebasados, ya que se atendían más de 700 servicios mensuales.

Esa delegación tenía 10 ambulancias para ofrecer servicio; sin embargo, 8 de esas unidades fueron llevadas al taller mecánico, y no se sabía el tiempo que tardarían en dar servicio.

Las dos ambulancias que quedaron utilizaban 2 mil pesos diarios de gasolina, y estaban al servicio de más de mil personas de la región.

