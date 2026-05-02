Por ir de fiesta y tomando arriba del camión del transporte público terminan chocando en Chihuahua

Choca camión de transporte público luego de armar una fiesta improvisada arriba de la unidad en Ciudad Juárez, Chihuahua. El chofer estaba en estado de ebriedad, perdió el control y causó destrozos en plena zona habitacional.

El incidente, que fue captado por cámaras de seguridad, dejó daños en una camioneta familiar, árboles y una vivienda en la colonia Independencia.

¿Qué pasó con el chofer del camión en Ciudad Juárez?

De acuerdo con fuentes de Azteca Noticias, el conductor iba de “fiesta” con varios amigos dentro del camión que debía estar en servicio. Mientras circulaba por calles de la colonia Independencia, perdió el control de la unidad y se fue directo contra una camioneta estacionada dejándola severamente dañada.

Lejos de detenerse, continuó su camino, arrasando con un árbol y avanzando hasta impactarse contra una casa.

Chofer choca contra casa y vehículos



Un conductor de transporte público fue detenido tras protagonizar un aparatoso accidente en la col. Independencia.



El chofer, que viajaba de "fiesta" con amigos a bordo de la unidad, perdió el control y se impactó contra una camioneta,… pic.twitter.com/KB2RF6WHDt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

El saldo fue considerable, en total dejó la camioneta completamente destrozada, árboles derribados, daños en la fachada y estructura de una vivienda y afectaciones a una barda. El camión terminó atorado tras el impacto, con el chofer y sus acompañantes aún dentro.

Vecinos retienen a conductor ebrio en Ciudad Juárez

Tras el estruendo, vecinos de la zona salieron de inmediato y retuvieron al conductor y a sus amigos mientras llegaban las autoridades. El chofer fue detenido en el lugar, ya que además de los daños materiales, se confirmó que manejaba en estado de ebriedad.

Las cámaras de vigilancia de la vivienda afectada registraron toda la secuencia, desde el primer impacto contra la camioneta hasta el momento en que el camión termina dañando el domicilio. Las imágenes muestran que el conductor nunca frenó tras el primer choque, lo que agravó los daños.

Ahora el chofer deberá responder por los daños ocasionados tanto al vehículo particular, como a la vivienda, los árboles y la unidad de transporte público. Las autoridades determinarán su situación legal en las próximas horas, mientras los afectados evalúan las pérdidas.