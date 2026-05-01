Activan Alerta Amber en Guanajuato por la desaparición de Zuria y Jafet, 2 adolescentes

Las autoridades del estado de Guanajuato han emitido dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta AMBER, tras la desaparición de dos adolescentes en incidentes separados ocurridos en los municipios de Celaya y León durante la última semana de abril de 2026.

Zuria Yamileth Serrano Sánchez (Celaya)

La adolescente de 13 años fue vista por última vez el pasado 30 de abril de 2026 en el municipio de Celaya. De acuerdo con el reporte FGEG-AAGTO-294/2026, al momento de su desaparición vestía su uniforme escolar: playera blanca, pants azul, sudadera con estampado y tenis rosas.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Zuria Yamileth Serrano Sánchez de 13 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/7HFuzANaaQ — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) May 1, 2026

Zuria es de nacionalidad mexicana, tiene el cabello lacio castaño claro y ojos alargados color café claro. Como señas particulares, se destaca que utiliza brackets y tiene una cicatriz en el codo izquierdo. Mide 1.63 metros y pesa aproximadamente 60 kg.

Jafet Eduardo Piñón Galindo (León)

Por otro lado, en el municipio de León, se busca a Jafet Eduardo Piñón Galindo, de 16 años, quien salió de su domicilio el 27 de abril de 2026 sin que hasta ahora se conozca su paradero. El reporte FGEG-AAGTO-292/2026 indica que vestía short negro con café, camisa y tenis negros.

Jafet tiene cabello lacio negro y ojos redondos café obscuro. Posee señas particulares distintivas: un tatuaje en la mejilla derecha con la leyenda “BENDECIDO”, un lunar en el brazo derecho y una cicatriz en el lado izquierdo del cuello. Su estatura es de 1.62 metros y pesa 48 kg.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Jafet Eduardo Piñón Galindo de 16 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/qL9g3MC6Az — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) April 30, 2026

¿Cómo reportar a un menor desaparecido?

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato solicita que, en caso de contar con información que ayude a su localización, se comuniquen de inmediato a los números:

800 DNUNCIA (368-62-42)

911

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos que se implementa en México y otros países para movilizar a la sociedad y a las autoridades de forma masiva. Su objetivo es la recuperación pronta y segura de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente.

Criterios de activación:

Para que la autoridad active una Alerta AMBER, se deben cumplir tres criterios fundamentales de manera simultánea:

Edad: Que la persona desaparecida sea menor de 18 años.

Que la persona desaparecida sea menor de 18 años. Riesgo: Que exista información suficiente que indique que el menor se encuentra en una situación de riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o ser víctima de un delito.

Que exista información suficiente que indique que el menor se encuentra en una situación de riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o ser víctima de un delito. Información: Que se cuente con datos suficientes para la identificación del menor (nombre, rasgos físicos, señas particulares, vestimenta, lugar de los hechos, etc.).

Una vez que se realiza la denuncia ante el Ministerio Público, las autoridades evalúan el caso. Si se cumplen los requisitos, la alerta se difunde de manera inmediata a través de medios de comunicación, redes sociales, terminales de transporte y autoridades migratorias. No es necesario esperar 24 ni 48 horas para realizar el reporte cuando se trata de menores de edad; la denuncia debe ser inmediata.

