A seis meses del adiós: Grecia Quiroz exige justicia tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan

A seis meses del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, compartió un mensaje cargado de dolor en redes sociales, donde dejó claro que la exigencia de justicia sigue más firme que nunca.

“HACE 6 MESES DE TU PARTIDA…”, escribió la presidenta municipal, recordando que aunque el tiempo ha avanzado, la ausencia de su esposo sigue pesando todos los días.

¿Qué dijo Grecia Quiroz a seis meses de la muerte de Carlos Manzo?

A través de su cuenta oficial de Facebook, la alcaldesa expresó que el dolor permanece intacto, asegurando que cada mañana encuentra fuerza en el recuerdo de quien fuera su compañero de vida.

“Tu ausencia sigue doliendo como el primer día… seguiré luchando para que quien o quienes tengan que pagar lo hagan”, publicó. Además, convocó a una misa en honor a Carlos Manzo en la Parroquia de San Francisco, donde familiares, amigos y ciudadanos se reunirán para recordarlo.

El mensaje llega semanas después de una fecha significativa, el pasado 9 de abril, cuando Carlos Manzo habría cumplido 41 años. Ese día, lejos de un festejo tradicional, habitantes de Uruapan se reunieron para rendirle homenaje. Entre música de mariachi, flores y recuerdos, la alcaldesa acudió al cementerio junto a sus hijos para dedicarle una serenata.

“Festejaremos tu cumpleaños como tú lo hubieras hecho, con tu pueblo”, expresó entonces, evocando la cercanía que Manzo tenía con la gente.

¿Cómo va la investigación del asesinato de Carlos Manzo?

A seis meses del atentado, la Fiscalía General del Estado ha informado la detención de al menos 21 personas presuntamente relacionadas con el crimen.

Entre los detenidos figuran "El Mike", Rafael "N" y Alejandro Baruc "N". Sin embargo, para la alcaldesa, los avances no son suficientes.

Quiroz ha insistido en que se investigue a fondo la posible línea política del crimen, además de que se llame a declarar a personajes que, según ha señalado, fueron mencionados por su esposo antes de ser asesinado.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto autor intelectual sería Jorge Armando "N", identificado como líder de una célula del CJNG.

No obstante, las autoridades continúan la búsqueda de otros implicados clave como José Manuel Jiménez Miranda, quien fuera jefe de escoltas de Manzo y actualmente se encuentra prófugo.

Para Grecia Quiroz, el caso no está cerrado. La alcaldesa reiteró que mantendrá la lucha hasta que se esclarezca completamente el asesinato.