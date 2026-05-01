Caos en Guadalajara: Balacera conra policías, incendio y choque múltiple desatan emergencia Zona Metropolitana

Un jornada de elevada tensión se vivió en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde un incendio de auto, accidentes viales como un choque múltiple y hasta una balacera contra policías movilizaron a cuerpos de emergencia en distintos puntos de la ciudad. Los hechos ocurrieron en municipios como Guadalajara, Zapopan y Tonalá, generando alarma entre la población.

¿Por qué hubo balacera contra policías en Tonalá?

El hecho más grave ocurrió en la zona de Coyula, en Tonalá, donde policías municipales fueron atacados a balazos tras atender un robo en proceso. Los agresores, presuntamente tres hombres, intentaban sustraer una lavadora de una tienda cuando comenzó el enfrentamiento. Tras un operativo, uno de los sospechosos fue detenido, mientras que los otros lograron escapar. El caso ya es investigado por la Fiscalía estatal.

Policías municipales fueron atacados a balazos tras atender un robo en proceso|Gerardo Zambrano

¿Qué pasó con el auto que terminó envuelto en llamas?

Un auto se incendió luego de chocar contra un poste en avenida Patria, en la colonia Colomos Providencia. De acuerdo con reportes de bomberos, el auto quedó completamente envuelto en fuego, lo que obligó a realizar labores de contención de hidrocarburo para evitar riesgos mayores.

El conductor, un joven de 18 años, resultó con golpes leves, sin lesiones graves. Versiones preliminares señalan que el accidente ocurrió tras una persecución derivada de un incidente vial previo, lo que provocó que perdiera el control.

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Tras provocar un percance y darse a la fuga, un conductor terminó chocando contra un poste y su vehículo se incendió en Av. Patria e Hipódromo, en la colonia Colomos Providencia, en Guadalajara.



⚠️ Autoridades atienden el hecho.



Con información: Diego García… pic.twitter.com/AAXNqg8k7y — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 1, 2026

¿Cómo ocurrió el choque múltiple en Zapopan?

En Periférico Norte y Tabachines, un choque entre tres vehículos dejó a un hombre gravemente herido. Paramédicos localizaron a la víctima proyectada sobre el asfalto con contusión en la cabeza, por lo que fue trasladada de urgencia.

Según testigos, el accidente se habría originado cuando un conductor ignoró la luz roja, provocando un efecto en cadena. Cámaras del sistema de videovigilancia podrían ser clave para determinar responsabilidades.

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Se registra choque múltiple en Periférico y Tabachines, en la colonia Constitución, en Zapopan.



⚠️ Una persona resultó con heridas graves.



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¿Qué se sabe del hombre atropellado en Zapopan?

Otro incidente se registró en avenida Patria y Sebastián Bach, donde un hombre de aproximadamente 50 años fue atropellado al intentar cruzar la calle en Zapopan.

Aunque paramédicos recomendaron su traslado, el afectado rechazó atención hospitalaria y se retiró por sus propios medios. La conductora involucrada aseguró que el peatón cruzó de forma repentina.

🔴 #ALMOMENTO | Un hombre de 50 años fue atropellado sobre Av. Patria y Sebastián Bach en la Col. La Estancia en Zapopan. La víctima se reporta en estado regular de salud.



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_ ) pic.twitter.com/sIanrKXRBW — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 1, 2026

Violento día en ZMG: ataque armado, atropellado y choque múltiple dejan heridos y tensión

Los múltiples incidentes evidencian riesgos en vialidades, inseguridad y situaciones de emergencia simultáneas en la ciudad. Autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cada caso.

Entre accidentes, incendios y ataques armados, la jornada deja una pregunta clave: ¿qué se necesita para reducir estos riesgos y mejorar la seguridad en las calles de Guadalajara?

