¡Sin agua y sin luz! Megafalla golpea a Monterrey y su zona metropolitana: Más de 50 colonias afectadas por falta de servicios

Una crisis de agua en Monterrey mantiene en alerta a miles de familias, esto luego de que una megafalla en la línea de bombeo La Silla-Altamira, operada por Agua y Drenaje de Monterrey, provocara la suspensión del suministro en más de 50 colonias del área metropolitana.

El problema, que comenzó desde el pasado martes, dejó a habitantes de municipios como Monterrey, Escobedo, García y Santa Catarina sin acceso al agua potable, e incluso en algunos casos, sin suministro de energía eléctrica.

¿Qué provocó la falta de agua en Monterrey?

De acuerdo con reportes oficiales, la causa principal fue una falla grave en el sistema de bombeo, lo que dificultó la distribución del agua en varias zonas. La reparación se ha complicado, prolongando la crisis más de lo previsto.

Esta situación ha afectado principalmente a la zona norte y norponiente de la ciudad, donde el suministro se cortó sin previo aviso, impidiendo a los vecinos almacenar agua.

Gobierno de Monterrey ordena operativo de pipas

"He recibido múltiples reportes de cortes de agua en distintas colonias. En lo que Agua y Drenaje del Estado restablece el servicio, desde el Gobierno de Monterrey ordené un operativo de pipas que están abasteciendo durante todo el día a las zonas afectadas", señaló Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey.

La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey informó que ha desplegado pipas de agua en las zonas más afectadas, con el objetivo de mitigar el impacto; sin embargo, ciudadanos han exigido soluciones definitivas, señalando que este tipo de crisis no es nueva en la región.

¿Qué colonias están afectadas por la falta de agua en Monterrey?

Las afectaciones son amplias. Entre las colonias más impactadas destacan:

San Bernabé (segundo, tercer y cuarto sector)



Fomerrey 24, 35, 112 y 114



Lázaro Cárdenas



Sectores de Ciudad Solidaridad como La Alianza y Barrio Acero



Cumbres, Obispado, Chepevera y Loma Linda



Valle del Sol y Xochimilco en Guadalupe.



En municipios como García, colonias como Villas de García reportaron hasta cuatro días sin agua, lo que ha obligado a solicitar el apoyo urgente de pipas.

¿También hay cortes de luz en la zona?

La crisis se agravó con fallas en el suministro eléctrico en distintas colonias. Habitantes de Escobedo y Juárez reportaron días sin energía eléctrica, pese a la intervención de cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad.

En algunos casos, como en la colonia Portal del Fraile, la falta simultánea de agua y luz provocó bloqueos viales por parte de vecinos inconformes. La emergencia evidencia la fragilidad de la infraestructura urbana ante fallas críticas; ¿está Monterrey preparado para enfrentar futuras crisis de agua o este escenario podría repetirse?