¿Necesitas corregir tu acta de nacimiento en Chihuahua? Requisitos, fechas y municipios

Contar con documentos de identidad precisos es fundamental para cualquier trámite legal, educativo o de salud. En el estado de Chihuahua, el Registro Civil ha mantenido activos los mecanismos para que los ciudadanos puedan subsanar errores en sus actas de nacimiento de manera administrativa. Si detectaste una letra incorrecta, un error en tu fecha de nacimiento o una inconsistencia en el lugar de origen, aquí te presentamos la guía completa para regularizar tu situación este 2026.

¿En qué consiste la corrección de datos en actas de nacimiento?

La corrección administrativa es el procedimiento legal para rectificar errores mecanográficos, ortográficos o de captura que se cometieron al momento de registrar a una persona. Este trámite permite ajustar el documento para que coincida con la realidad jurídica del ciudadano, siempre y cuando la modificación no altere la filiación (quiénes son sus padres) o la identidad esencial del titular. Es un paso preventivo vital para evitar problemas en trámites de pasaporte, jubilaciones o sucesiones.

Requisitos para corregir el acta en Chihuahua

Para iniciar el trámite, los interesados deben acudir a las oficialías autorizadas con la siguiente documentación en original y copia:



Solicitud de trámite: Formato proporcionado por el Registro Civil debidamente llenado.

Formato proporcionado por el Registro Civil debidamente llenado. Identificación oficial vigente: INE

Copia certificada del acta a corregir: El documento que presenta el error.

El documento que presenta el error. Documentos probatorios: Evidencias que respalden el dato correcto, tales como el certificado de alumbramiento, la CURP

🚨 Último día de descuentos en la Revalidación Vehicular 2026.



Aprovecha hoy y ponte al corriente de forma fácil y rápida.



💻 Realiza tu pago en: https://t.co/pbl0IMlB1v



📲 O vía WhatsApp: 614 372 1700



Evita filas, ahorra tiempo y cumple a tiempo, sin complicaciones.… pic.twitter.com/FXAV3JSZs9 — Gobierno de Chihuahua (@GobiernoEdoChih) April 30, 2026

¿Qué municipios participan en el trámite?

Aunque todas las oficialías pueden recibir orientación, el proceso administrativo centralizado se realiza principalmente en las cabeceras regionales para asegurar la validación en los libros originales:



Chihuahua (Oficinas centrales).

(Oficinas centrales). Juárez.

Delicias.

Cuauhtémoc.

Hidalgo del Parral.

Nuevo Casas Grandes.

Guachochi.

Fechas y sedes disponibles

El servicio está disponible de manera permanente durante todo el año.



Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. Sede Chihuahua Capital: Edificio Héroes de Reforma, ubicado en la calle Victoria y 4ta.

Edificio Héroes de Reforma, ubicado en la calle Victoria y 4ta. Sede Ciudad Juárez: Unidad Administrativa de Gobierno del Estado "Pueblito Mexicano".

Unidad Administrativa de Gobierno del Estado "Pueblito Mexicano". Jornadas Itinerantes: El Gobierno del Estado suele realizar programas de "Registro Civil en tu Colonia", donde se habilitan sedes temporales en municipios rurales para realizar correcciones sin costo o con descuento.

¿Cuánto cuesta la corrección de un acta?

El costo se actualiza conforme a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua. Para este ejercicio fiscal 2026:



Trámite de corrección administrativa: Tiene un costo que oscila entre los $290 y $360 pesos , dependiendo de la complejidad del ajuste.

Tiene un costo que oscila entre los , dependiendo de la complejidad del ajuste. Nueva acta certificada: Una vez corregida en el sistema, el costo de la impresión de la nueva acta es de aproximadamente $115 pesos .

Una vez corregida en el sistema, el costo de la impresión de la nueva acta es de aproximadamente . Nota: Las correcciones por errores atribuibles al propio Registro Civil (errores de captura recientes) suelen ser gratuitas.

¿Cuánto tarda el proceso?

La resolución del trámite no es inmediata, ya que requiere la validación del Departamento Jurídico:

