¡Atrapada! Mujer tenía tigres, venados, caballos y monos araña en una casa en Otumba, Edomex

Un operativo en Estado de México dejó una mujer detenida al descubrir que tenía desde vehículos de lujo hasta fauna exótica, incluyendo tigres y venados. Aparentemente era un centro de operación criminal en Otumba.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Fiscalía General de la República y corporaciones de seguridad, como parte de los esfuerzos para frenar delitos de alto impacto en la región centro del país.

¿Qué aseguraron en el cateo en Otumba?

Durante el cateo en la colonia Las Américas, autoridades localizaron un importante número de bienes que levantaron sospechas sobre la magnitud de la operación criminal:



10 automóviles

5 motocicletas de alto cilindraje

Dos cargadores de arma y municiones

Diversas especies de fauna exótica

Tras la detención de la mujer, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica.

#AlMomento | Tras un cateo en un domicilio de la Colonia Las Américas, en Otumba, Edomex, se detuvo a una mujer en posesión de 10 vehículos, 5 motocicletas, 2 cargadores de arma, municiones a granel, así como gran variedad de animales exóticos.



Entre ellos había 12 caballos de… pic.twitter.com/GpBlOgx81A — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

¿Qué animales encontraron en el inmueble de otumba?

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la presencia de animales exóticos y, en algunos casos, protegidos:



Tres tigres (uno de bengala y dos blancos)

12 caballos de carreras

Tres venados

Un mono araña

Un zorro

Pavos reales y loros verdes

La presencia de estas especies, especialmente el mono araña —catalogado en peligro de extinción—, apunta a posibles delitos relacionados con el tráfico ilegal de fauna.

Las autoridades consideran que el aseguramiento de vehículos de lujo, armamento y animales exóticos en un mismo punto no es casual. Este tipo de hallazgos suele estar vinculado a grupos del crimen organizado con alta capacidad económica, que utilizan estos espacios como centros logísticos o de resguardo.

Además, la posesión de especies protegidas podría derivar en delitos ambientales que se suman a las investigaciones por portación de armas y posibles vínculos con células delictivas.

¿Qué pasará con los animales rescatados en Otumba?

Se espera que los ejemplares asegurados sean trasladados a centros especializados o santuarios bajo la supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Ahí recibirán atención adecuada mientras se define su destino final, garantizando su bienestar tras haber sido encontrados en condiciones aún no detalladas por las autoridades.

Tanto la detenida como los objetos asegurados forman parte de una carpeta de investigación en curso. La FGR busca rastrear el origen de los vehículos, el armamento y determinar posibles conexiones con organizaciones criminales que operan en la región.

