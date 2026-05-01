Clausuran “Animalandia Maya” en Quintana Roo; exhibían tigres, leones y otros animales exóticos

La detención de Félix Sandoval, exregidor suplente durante la administración de la morenista Laura Beristain, junto con tres empleados, fue el resultado de un operativo en la zona turística de Playa del Carmen, Quintana Roo tras el aseguramiento del establecimiento “Animalandia Maya”, señalado por presunta explotación de fauna exótica.

El despliegue fue encabezado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía de Investigación y con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, logrando intervenir el local ubicado en la concurrida Quinta Avenida con calle 14.

¿Qué pasó en el operativo en "Animalandia Maya"?

El cateo inició alrededor de las 11:00 horas y contó con la participación de más de 30 elementos y al menos cinco unidades oficiales. La movilización se realizó entre turistas, comerciantes y transeúntes, quienes observaron el desarrollo del operativo en una de las zonas más visitadas del Caribe mexicano.

Durante la intervención fueron detenidos tres trabajadores del establecimiento, además del propietario. Las autoridades también aseguraron el inmueble, que había sido denunciado en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades en el manejo de animales exóticos.

¿Qué animales encontraron en el lugar?

Dentro del sitio se reportó la presencia de diversas especies, incluyendo un tigre blanco, monos araña —considerados en peligro de extinción—, tigrillos, martuchas, leones y cachorros de felinos. El lugar ofrecía fotos y videos con todos estos animales.

Debido a la naturaleza del hallazgo, acudió personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, así como de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, quienes iniciaron el proceso de resguardo de los ejemplares.

Denuncian condiciones deplorables y maltrato animal en "Animalandia Maya"

La alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado informó a través de redes sociales que el sitio operó durante más de 10 años bajo condiciones que atentaban contra el bienestar animal.

Señaló que los ejemplares se encontraban en jaulas inadecuadas, espacios reducidos y condiciones que calificó como “deplorables”, lo que constituye maltrato animal.

Asimismo, adelantó que los animales serán trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), donde permanecerán bajo resguardo mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente.

La presidenta municipal destacó que este tipo de acciones no se habían realizado anteriormente en el municipio y subrayó que el objetivo es poner orden y atender denuncias ciudadanas.

“En Playa del Carmen nadie está por encima de la ley”, afirmó la alcaldesa, quien aseguró que continuará informando sobre los resultados del caso con total transparencia.