¿A dónde van los recursos de los programas sociales del gobierno de México?

Es 2024, es año electoral, es año de millones de personas acudiendo a las urnas para votar por el futuro rumbo del país y también, es el año en el que se están destinando más recursos a los programas sociales del Gobierno Federal, pero ¿Cuál es la verdadera razón?

Este 2024 se han destinado más de 727 mil millones de pesos y no sólo son los gastos en programas sociales, también es el año, donde se pone sobre la mesa el dinero perdido de programas insignia de esta administración… donde se asoman beneficiarios que sí, son fantasma.

Auditoría Superior detectó daño patrimonial de 8 millones de pesos

En 2020, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó un daño patrimonial de más de 8 millones de pesos porque pagaron la pensión de mil 812 personas fallecidas, es decir, a personas que no estaban empadronadas o hasta pagos duplicados.

“Porque hubo pagos duplicados, hubo pagos a personas que no estaban empadronadas y porque hubo pago, sobre todo, a personas que ya habían fallecido”.

Las detectadas en el 2020 no fueron las únicas, también se repitieron en el 2021, con montos que ascendían a millones, específicamente, 196 millones, en las pensiones de adultos mayores, personas con capacidad o el programa Sembrando Vida.

“Tan solo en el 2021 y hablando únicamente de 3 programas sociales fueron más de 196 millones, casi 200 millones de pesos que hoy en día no se han podido solventar, no sabemos a dónde paro y no queremos pensar que todo esto se ha vuelto una bolsa de recaudación que solamente termina en el ámbito electoral”

¿Y el dinero faltante en los programas federales?

Algunos programas federales aún presentan faltantes de dinero, tal es el caso de los apoyos otorgados a las personas que son afectadas por los fenómenos naturales.

En este sentido, 415 millones de pesos no han sido aclarados y otros millones que aún “no encuentran”

“Del programa de personas en emergencia social o natural se determinaron 415 millones de pesos no aclarados solamente de ese programa, también tiene una fuerte cantidad que ronda por los 50 millones de pesos de personas que no encuentran, que no saben quiénes son, nosotros creemos está bien que lo entreguen, nada más que aclaren las observaciones”.

Sin duda, el tema, de cara al proceso electoral es grave y se agudiza conforme pasan los días, pues, otro caso en el que las cifras de plano no cuadran es en el número de adultos mayores estimados por el Consejo Nacional de Población, inicialmente contemplan a 10.8 millones de personas bajo el rango de 65 y más, pero la proyección de gasto de 2024, prevé el gobierno, lo hace bajo una cifra de 11.4 millones de adultos mayores, dejando un hueco de 600 mil personas.

“Creemos que ese monto de 600 mil personas son fantasmas, no existe y hay un riesgo muy grave durante este año electoral de que se dispersen recursos a personas que no están en el rango”, sentenciaron.