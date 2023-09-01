Los países con el mejor sistema educativo en Latinoamérica: ¿En qué lugar está México?

De acuerdo con las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a estudiantes de todo el mundo, el país que cuenta con el mejor sistema educativo es Finlandia; no obstante también entraron a esta lista algunas naciones de Latinoamérica.

Las pruebas PISA miden el rendimiento de estudiantes menores de 15 años en todo el mundo en áreas como matemáticas, ciencias y lectura, las respuestas de los estudiantes colocan a cada país en un rango.

Finlandia tiene el primer lugar mundial en educación con un promedio de 9.2. En este país, el 91 por ciento de los adultos de entre 25 y 45 años terminaron por lo menos la educación media superior, cifra mayor al promedio de la OCDE, que es de 79%.

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Países con la mejor educación en Latinoamérica y por qué

Entre los países de Latinoamérica que están entre los mejores niveles de educación se encuentran los siguientes:

Chile

Entre los países de Latinoámerica, Chile se encuentra en el lugar 35 mundial con una evaluación de 4.5 en los exámenes PISA. Aquí solo el 67 por ciento de los habitantes de entre 25 y 64 años terminaron la educación media superior.

El estudiante promedio en Chile obtuvo un resultado de 438 puntos en lectura, matemáticas y ciencias.

Brasil

Brasil obtuvo un promedio de 2.3 en su sistema educativo. El 57 por ciento de los adultos de 25 a 64 años terminaron la educación media superior.

El estudiante promedio obtuvo un resultado de 400 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos.

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Costa Rica

El promedio en este país de Latinoamérica es de 2.0. El 43 por ciento de los adultos de 25 a 64 años terminaron la educación media superior, una cifra menor al promedio de la OCDE.

El estudiante promedio en Costa Rica obtuvo un resultado de 415 puntos en lectura, matemáticas y ciencias.

Colombia

Con un promedio de 1.4, Colombia ocupa el cuarto lugar de Latinoamérica en mejores sistemas educativos. Según datos de la OCDE, el 59 por ciento de los adultos de 25 a 64 años terminaron la educación media superior.

El estudiante promedio en Colombia obtuvo un resultado de 406 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en la prueba PISA.

México

A nivel global, México se posicionó en el lugar 40 de los mejores sistemas educativos con un promedio de 1.3. En México, el 42 por ciento de los adultos de 25 a 64 años terminaron la educación media superior.

El estudiante promedio en este país latinoamericano obtuvo un resultado de 416 puntos en lectura, matemáticas y ciencias, una calificación menor al promedio de la OCDE que es de 488 puntos.