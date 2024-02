¡No te agarren en curva! Por esta razón se regalan flores el 29 de febrero

El segundo mes del año está por terminar y en redes sociales los internautas compartieron la importancia de regalar flores el jueves 29 de febrero; sin embargo, otros se preguntan por qué es necesario hacerlo y qué significado tiene.

A nivel mundial se han hecho algunas tendencias, como son regalar flores amarillas, en la que las personas no pierden la oportunidad de obsequiárselas a sus seres amados.

¿Por qué existen los años bisiestos?

De acuerdo con Daniel Flores Gutiérrez del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM aquellas personas que nacen este día deberían ceñirse a la fecha y de paso, explicó el origen del año bisiesto.

“Su primera celebración sería cuando acumulen cuatro años de vida, y así sucesivamente; no es arbitrario, es lo que corresponde por el conocimiento de los ciclos astronómicos”, explica en un artículo publicado por la máxima casa de estudios.

Flores explica que los años bisiestos existen porque “para completar un viaje alrededor del Sol, la Tierra tarda 365 días con cinco horas, 48 minutos y 56 segundos (365.24219 días); entonces, cada año no es contabilizado en nuestro calendario un cuarto de día, y para corregir ese desfase, cada cuatrienio se agrega un día extra: el 29 de febrero”.

No obstante, el ajuste no impide que haya un desfase de segundos el cual acumularía “un día de error” dentro de 3 mil 200 años.

¿Por qué se regalan flores el 29 de febrero?

¡Aquí te contamos! Regalar flores el 29 febrero, hasta un punto es “raro” por lo difícil que es llegar a esta fecha al darse cada cuatro años; sin embargo, la peculiar tendencia nace de la canción “Como te atreves” de la banda Morat, misma que incluye la siguiente frase:

“Dos meses y me olvidaste. Y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero”.

Aunque parezca difícil de entender, los internautas le han dado un significado especial, ya que regalar rosas un 29 de febrero significa que un amor sobrevivió a un espacio-tiempo en el que no se celebró dicha fecha por cuatro años y aunque no logra sustentar del todo la teoría de las rosas, algo es cierto y es que el amor no tiene una fecha para celebrarse, aunque siempre es un buen pretexto dar flores y lo mejor de todo es que no hay un tipo específico.

¿Qué significa que te regalen flores amarillas?

Para algunos, regalar flores amarillas puede significar que quieren estar con esa persona especial por mucho tiempo o incluso por el resto de sus vidas. En algunas partes del mundo, las flores de este color significa amor, amistad o un futuro compartido.