¿Qué es la ionósfera, la capa que Elon Musk pudo haber perforado?

SpaceX, empresa del millonario Elon Musk, lanzó al espacio su cohete Falcon 9 el pasado 19 de julio, misión que pudo haber perforado una de las capas de la Tierra conocida como ionósfera. El cohete fue lanzado desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California, Estados Unidos.

Desde California hasta Arizona, decenas de personas pudieron observar que el cielo en el sur de Estados Unidos se iluminó de rojo, como consecuencia del cohete Falcon 9 atravesando la ionósfera.

View from Falcon 9's second stage during an orbital sunset pic.twitter.com/4gEPK9ct43 — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2023

¿Cómo perforó Elon Musk la ionosfera?

La ionósfera es una capa de la tierra formada por iones con una carga eléctrica que flotan a una altitud entre 80 y 650 km sobre la superficie terrestre, por eso lleva ese nombre. De acuerdo con expertos, la misión de SpaceX expulsó agua y dióxido de carbono, lo que redujo el proceso de ionización, causando una perforación.

No obstante, los agujeros en la ionósfera son bastante comunes cada vez que se lanza un cohete al espacio. De acuerdo con Live Science, estos hoyos en la capa no son una amenaza para la Tierra.

SPACEX JUST PUNCHED A HOLE IN THE IONOSPHERE: "On the evening of July 19th, SpaceX launched a Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base in California. Sky watchers from southern California to Arizona witnessed a magnificent exhaust plume." pic.twitter.com/1jzKohfL9s — Justice (@Loveon999) July 21, 2023

“Los agujeros no representan una amenaza para las personas en la superficie y, naturalmente, se cierran en unas pocas horas a medida que los gases recombinados se vuelven a ionizar”.

¿Cuál es la función de la ionosfera?

La ionosfera es una de las capas de la Tierra, la cual tiene la función de absorber los rayos provenientes del Sol; es decir, funciona como un protector para que los rayos no lleguen directo a nuestro planeta.

Gracias a la carga eléctrica que recoge del sol esta capa, se pueden propagar las ondas de radio en diferentes lugares del planeta, así como enviar señales entre los satélites de la Tierra.

Sin embargo, también podría causar fallas en los sistemas tecnológicos, debido a que ciertos fenómenos pueden distorsionar o interrumpir las señales de radiofrecuencia, cuando atraviesan la ionósfera.

Además, en la ionósfera también se forman fenómenos naturales espectaculares como la aurora boreal. Éstas son las brillantes y hermosas bandas de luz que se pueden apreciar cerca de los polos de la Tierra, las cuales son causadas por partículas de alta energía del sol interactuando con los átomos en esta capa atmosférica.