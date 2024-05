¿Cuál es la importancia económica de las motos en México?

Día con día vemos cientos de motos en la Ciudad de México (CDMX), así como en los demás estados de la República Mexicana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México hay 6 millones 806 mil 475 motocicletas en circulación al 2022. Fuerza Informativa Azteca (FIA) salió a las calles para preguntarle a las personas qué tanto utilizan su moto y para qué actividad.

“Sí la uso constantemente, es mi medio de transporte para el trabajo y a veces de paso”; “Pues bastante, porque ahora sí que, es mi trabajo, entonces la equipo de diario”; “Muchísimo, indispensable, porque si no no podría trabajar”, “Bastante porque es mi herramienta de trabajo, sin ella, pues no genero”, fueron algunas de las respuestas que se obtuvieron.

Asimismo, otras personas afirmaron que se mueven diario con la motocicleta y principalmente porque se llega a cualquier sitio más rápido.

¿Cuáles son los estados con mayor registro de motocicletas?

Las entidades con el mayor registro de estas unidades son:



El Estado de México (Edomex),

Jalisco,

Ciudad de México,

Nuevo León.

La venta de unidades superó en 2023 el millón 200 mil motocicletas, esto significó un repunte del 15%. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, el 80% se utilizan para actividades relacionadas con el trabajo, después para mover mercancías y alimentos, sobre todo delivery.

¿Cuándo será la rodada del Distinguished Gentleman’s Ride?

El evento de motos internacional, donde participan más de 100 países, que busca combatir el estigma de enfermedades como el cáncer de próstata, será el próximo domingo 19 de mayo. Cabe destacar que el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, realizó una dinámica para que las personas se pudieran ganar una motocicleta marca Italika.

A todos mis sobrinos, los invito a participar en la rodada de este domingo 19 del @gentlemansride, nos va a acompañar en el team @ItalikaOficial, @jaimecamil como el embajador de este año del DGR México, hay que ayudarnos y ayudar a los demás… Sabemos que nadie nos va a sacar… pic.twitter.com/NIwt0dnASv — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 17, 2024

Para poder ganártela, lo que tendrás que hacer será subir un screenshot de un donativo en su publicación y elegirá a cuatro personas al azar para regalarle una de estas motocicletas, así que ¡no te quedes sin participar!