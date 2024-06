Claudia Sheinbaum y García Márquez comparten un lazo familiar

Seguro también te sorprendió la noticia de que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, y el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, comparten un lazo familiar.

Pareciera que el mundo es muy pequeño, pues aunque la representante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” es mexicana y el autor de “Cien años de soledad” es colombiano, ambos tienen una relación entre familias.

¿Cuál es la relación entre Claudia Sheinbaum y García Márquez?

Resulta que el hijo menor del escritor colombiano, Rodrigo García Barcha se casó con Adriana Sheinbaum Pardo, ¿Te suena el apellido? Pues claro, se trata de la hermana de quien será la primera presidenta de México. Es decir, el hijo de García Márquez es cuñado de Claudia Sheinbaum.

👌El conocimiento y el inminente desarrollo hacia el *PR O G R E S O*... No Se IMPROVISA

👏Claudia Sheinbaum, la elegida nueva presidenta de Mexico, es hermana de Adriana Sheinbaum, la esposa de Rodrigo García Barcha, el hijo cineasta de Gabriel García Márquez. pic.twitter.com/3d6UalFCae — FERNANDO G. VALLEJO (@fdogarciav) June 8, 2024

¿Quién es Rodrigo García Barcha?

Pero vamos por partes. Rodrigo es el hijo menor de García Márquez y Mercedes Barcha. Nació en Bogotá, Colombia, el 24 de agosto de 1959. Estudió Historia Medieval en la Universidad de Harvard y obtuvo el título de Cinematografía en el American Film Institute en Los Ángeles, campo en el que ha destacado, ya que tiene una gran trayectoria en la industria del cine y la televisión. Sin embargo, también participó en la edición del libro inédito de su abuelo “En agosto nos vemos”.

De acuerdo con la Fundación Gabo, “inició su carrera como director de comerciales y películas independientes, entre las que se cuentan Things You Can Tell Just by Looking at Her (2000), Ten Tiny Love Stories (2002), Nine Lives (2005), Mother and Child (2009) y Albert Nobbs (2011). En televisión ha participado en diversos proyectos para HBO, entre los que se incluye la dirección de episodios en las series The Sopranos, Six Feet Under y Carnivàle, y el piloto de Big Love, por el que recibió una nominación al Emmy”.

¿Quién es Adriana Sheinbaum Pardo?

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, tiempo después se fue a vivir a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, California. Ya lleva unos 30 años radicando allá, donde vive con su esposo e hijas.

Rodrigo y Adriana llevan 29 años de casados (1995), tienen dos hijas (Isabel e Inés). Y aunque viven en Estados Unidos, regularmente viajan a México para eventos con su familia.