¿Cuál fue el primer país en el mundo? Esto dice la historia

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el mundo existen 195 países; sin embargo, la cantidad puede variar dependiendo la definición que se tome, misma que funciona para conocer cuál fue el primer territorio considerado como una nación en el universo.

La Real Academia Española (RAE) establece que un país es un "territorio, con características geográficas y culturales propias, que puede constituir una entidad política dentro de un Estado", tomando como base este significado, es como expertos han logrado determinar cuál es la nación que se llevaría el primer lugar.

¿Cuál fue el primer país en la historia?

La historia indicaría que el primer país conocido es San Marino, una nación que surgió en el año 301 de la Era Común y fue fundada por San Marino Diácono, hombre que huía de la persecución contra los cristianos.

San Marino es considerado como el primer país en el mundo porque Diácono creó un 'pequeño oasis seguro' con su propia iglesia y atrajo a otras personas que buscaban refugio por las mismas causas.

El pequeño estado europeo enclavado en el territorio italiano, a 20 kilómetros de la costa adriática, no alcanza a ser más que una ciudad en las laderas del Monte Titano, pero cumple con la definición de la RAE: es un Estado soberano que cumple con todas las características necesarias para ser considerado país.

¿Por qué San Marino es considerado como el primer país del mundo?|Pexels

¿Cuál fue el primer país de Latinoamérica en independizarse?

La historia tardó un poco más para América Latina, pues pese a que Haití es considerado como el primer país de Latinoamérica en independizarse, su lucha finalizó en 1804 cuando se estableció como primera República negra.

La independencia de Haití estuvo a cargo de Toussaint Louverture, quien desde 1801 promulgó una Constitución para toda la isla de Santo Domingo, se impuso como jefe supremo de la nación y rompió toda relación con Francia, comenzando así una lucha para garantizar la autonomía de su país.

La nación de Haití fue el primer país de América Latina en independizarse|Pexels

¿Cuál fue el último país del mundo que se creó?

El último país en constituirse como estado soberano, con amplio reconocimiento por parte de otros estados, fue Sudán del Sur, que declaró su independencia el 9 de julio de 2011.

Sudán del Sur nació tras un referéndum en el que el 98,3% de la población votó a favor de la independencia, lo que lo convierte en el último Estado del mundo en formarse y en ser reconocido.