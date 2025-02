Planteles de preparatorias a los que puedes entrar sin examen en 103 municipios del Edomex 2025

Si eres estudiante de secundaria y vives en alguno de los 103 municipios del Estado de México, ¡tienes buenas noticias! El Gobierno del Edomex ha lanzado la convocatoria para el Ingreso a la Educación Media Superior en 2025, un programa diseñado para brindar a los jóvenes una oportunidad educativa más accesible para ingresar a distintas preparatorias sin examen.

Esta convocatoria está dirigida a los jóvenes que han completado o están por terminar su tercer año de secundaria; la gran ventaja es que, para ingresar a la preparatoria, no es necesario presentar un examen de admisión, lo que hace que el proceso sea más sencillo y directo.

El objetivo es que todos los estudiantes, sin importar su situación económica o su nivel académico, puedan acceder a una educación de calidad, garantizando su permanencia en el sistema educativo de la región.

¿Cuándo abre el registro de ingreso a bachillerato sin examen en Edomex?

Este proceso de ingreso que se desarrolla bajo el programa Bachillerato para Todas y Todos, es un esfuerzo para promover una educación inclusiva que favorezca el desarrollo integral de los jóvenes mexiquenses.

En lugar de exámenes, los aspirantes deben registrar su solicitud a través de una plataforma en línea, y serán asignados a planteles de educación media superior de acuerdo con la disponibilidad de espacios y su lugar de residencia.

El registro para el ingreso a la preparatoria sin examen en Edomex se abrirá oficialmente el 14 de marzo de 2025 y, a partir de esta fecha, los aspirantes deberán ingresar a la plataforma oficial ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx para realizar su registro.

¿Cómo me registro al Ingreso a la Educación Media Superior en Edomex?

Es importante saber que el proceso de inscripción se divide en fechas específicas según la primera letra de la CURP del estudiante.

Por ejemplo, los estudiantes cuya CURP empieza con las letras A, B, C, D, E y F podrán registrarse entre el 14 y el 24 de marzo, mientras que los estudiantes con las letras G a P tendrán su turno entre el 25 de marzo y el 5 de abril, y aquellos con las letras Q a Z, podrán registrarse del 6 al 11 de abril.

Para registrarte, solo necesitas tener acceso a internet y a la plataforma oficial mencionada anteriormente, en ella, deberás llenar un formulario con tus datos personales y seleccionar tus opciones educativas de acuerdo con tus preferencias, por lo que es importante elegir entre seis y diez planteles de preparatoria en los cuales te gustaría estudiar.

Esta lista también incluirá planteles tanto de Bachillerato General como Tecnológico, que se encuentran en los 103 municipios participantes.

Asegúrate de seleccionar las opciones que estén más cerca de tu localidad, para facilitar tu traslado en caso de ser asignado.

¿Cuándo salen los resultados de ingreso a prepa en Edomex 2025?

Una vez que te hayas registrado, los resultados de asignación serán publicados el 4 de agosto de 2025 en la misma plataforma en la que te registraste. Ahí podrás conocer si fuiste asignado a alguno de los planteles que elegiste; no obstante, si no fuiste asignado a ninguno de tus planteles preferidos, no te preocupes, ya que tendrás la oportunidad de solicitar espacios disponibles entre el 5 y el 12 de agosto.

Además, si no lograste realizar tu registro en las fechas establecidas, tendrás una segunda oportunidad para solicitar un lugar en un plantel con cupo disponible, en un periodo del 18 al 22 de agosto.