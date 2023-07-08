Las 5 cárceles más seguras del mundo

Todos los países del mundo cuentan con prisiones, donde habitan las personas que infraccionan la ley, aunque hay unas más seguras que otras, donde alberga presos más peligrosos. Conoce cuáles son las cárceles más seguras del mundo y qué presos hay.

Las penitenciarias con estrictos controles de seguridad suelen ser llamadas cárceles de máxima seguridad, ya que los controles son más fuertes para evitar que los presos se escapen o inicien un motín.

Una de las más populares es la recientemente construida en El Salvador, donde el presidente ingresó a miles de pandilleros; es considerada la segunda más grande de América Latina.

Abarca 165 hectáreas, cuenta con ocho pabellones rodeados por un muro de concreto de 11 metros de alto, protegido por alambres electrificados. En cada pabellón hay 32 celdas de unos 100 metros cuadrados, con piletas y dos baños.

¿Dónde están las cárceles más seguras del mundo?

ADX Florence

Es una prisión federal de Estados Unidos considerada una cárcel de máxima seguridad. Cuenta con 490 celdas individuales de 2x3 metros, donde los reos pasan 23 horas diarias en confinamiento solitario. Aquí se encuentran condenados por terrorismo, espionaje y líderes narcotraficantes.

Fuchu

La cárcel de Fuchi, en Japón, es una prisión militar donde se encuentran delincuentes reincidentes principalmente narcotraficantes, ladrones y asesinos, incluso hay extranjeros. Todos los presos deben leer un manual de 40 páginas de las reglas de la cárcel.

Ahí las autoridades les dicen cómo caminar, cómo hablar, cómo caminar y hasta cómo sentarse. Los castigos aquí van desde celdas donde están atados de pies y manos con la boca tapada o sentados en una silla viendo una pared en blanco durante varios meses.

Era considerada una de las más seguras debido a que se encontraba en una isla, por lo que tratar de escapar se exponían a nadar en agua congelada o ser atacados por tiburones.

Bang Kwang

Está ubicada en Tailandia, es una prisión para hombres, considerada de las más seguras del mundo. Aquí se encuentran presos condenados a muerte o con sentencias muy largas.

Durante los primeros tres meses de condena, todos los reos utilizan grilletes en los pies, quienes están condenados a muertes están encadenadas hasta el día de su ejecución.

Terre Haute

Se encuentra en Estados Unidos. Alberga el corredor de la muerte federal y la cámara de ejecución federal. Para vigilar a los presos cuenta con sensores de movimiento, candados biométricos y sistema de vigilancia electrónico.

Camp Delta

Más conocida como la cárcel de Guantánamo. Aunque se encuentra en Cuba, pertenece a Estados Unidos. Esta es una de las cárceles más seguras del mundo porque ahí encierran a sospechosos de ser terroristas.

🚨| Guantánamo es una prisión militar ilegal de alta seguridad construida por el Gobierno de Estados Unidos.



☠️ | Está oscura cárcel es un centro de torturas y de violaciones de derechos humanos, las cuales se siguen practicando en el actual Gobierno americano. pic.twitter.com/lN1xvTlJ39 — Epic News (@EpicInt) April 11, 2022

¿Dónde están presos los delincuentes más peligrosos del mundo?

Cada país tiene sus propias cárceles de máxima seguridad a donde envían a los presos más peligrosos. Se les envía dependiendo de la gravedad del delito que cometieron.

