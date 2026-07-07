Nuevo derrame de Pemex en Salina Cruz suma 7 fugas en menos de un mes; estas son las colonias afectadas

La mañana de este martes, 06 de julio del 2026, se reportó un nuevo derrame de combustóleo proveniente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido al deterioro y la falta de mantenimiento de la infraestructura, afectando la entrada de la colonia Jardines, ubicada a un costado de la Calzada de la Refinería en Salina Cruz, Oaxaca.

Reportan un nuevo derrame de hidrocarburos en Salina Cruz, Oaxaca...



Es la segunda fuga en ductos de Pemex en tres días y, de acuerdo con autoridades municipales, ya suman siete derrames en la zona urbana y uno más en la costa durante el último mes.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/Pku90xDpxS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

¿Cómo ocurrió el segundo derrame de Pemex en Salina Cruz?

De acuerdo con nuestro corresponsal en el estado, Juan Pablo Solis, los motivos del incidente se pudieron suscitar debido a que los ductos tienen más de 50 años de antigüedad, esto revelado en la inspección técnica que recalcó la falta de mantenimiento preventivo. Los ductos presentan oxidación, ralladuras, rayones, marcas de desgaste o abrasión, además de fisuras agravadas por la constante actividad sísmica en el Istmo de Tehuantepec.

¿Cuántos derrames van en total en Salina Cruz?

Esta ya es la segunda fuga en tres días, las cuales ya suman 7 derrames —seis urbanos y uno costero— en menos de un mes, las cuales han provocado contaminación en los patios de las casas y un colapso temporal en la actividad pesquera y comercial de Bahías La Ventosa. Tras estas afectaciones, pescadores, comerciantes y el Ayuntamiento, exigen a Pemex la sustitución urgente de al menos 8 kilómetros de ductos que atraviesan la mancha urbana y costera del municipio.

Aunque personal de Pemex ya trabaja en la contención del derrame en la colonia Jardines, mientras que en la Regiduría de Ecología municipal formalizó una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para el deslinde de responsabilidades, los afectados son tanto la ciudadanía como la naturaleza. Cabe destacar que Petróleos Mexicanos está obligado a ejecutar de manera inmediata las medidas de contención, recuperación y limpieza del sitio, además de presentar un Programa de Remediación ante las autoridades.

¿Cuáles son las colonias afectadas por los derrames en Salina Cruz?

Según los antecedentes en la zona, las colonias que resultaron afectadas por estos derrames en Salina Cruz, son:

