Liberan a Gilda Susana “N”, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex

Una jueza concedió la libertad a Gilda Susana "N", hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), detenida ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Gilda Susana “N” fue aprehendida por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Es el momento en que la hermana de Emilio Lozoya sale del Reclusorio Norte de la CDMX. https://t.co/ONDX7vAEKI pic.twitter.com/cJKsLuB1N6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2026

¿Qué pasará con hermana de Emilio Lozoya?

Luego de una audiencia que duró 10 horas en los juzgados federales en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México (CDMX), una jueza determinó decretar su libertad, pero le impuso como medida cautelar acudir a firmar cada 15 días, así como entregar su pasaporte para no salir del país.

¿De qué acusan a Gilda Susana "N", hermana de Emilio Lozoya?

La FGR informó que la mujer fue detenida porque probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

La hermana de Emilio Lozoya está relacionada con el caso Agronitrogenados, en donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó el exdirector de Pemex.

De acuerdo con la indagatoria de la FGR, los recursos recibidos y administrados por Gilda Susana “N”, posiblemente tienen una procedencia ilícita.

Gilda Susana "N" y el caso Agronitrogenados

Un juez emitió una orden de captura contra ella en 2020 por lavado de dinero y asociación delictuosa, pero tras un proceso en donde se amparó, fue detenida este jueves en el AICM.

Gilda Susana "N", de acuerdo con la FGR, se benefició de 3.2 millones de dólares que su hermano recibió supuestamente como soborno por parte de Alonso Ancira, para que Pemex adquiriera con sobreprecio la planta Agronitrogenados en el complejo Pajaritos de Veracruz.

Gilda Susana "N" fue señalada por la institución de recibir dinero en sus cuentas bancarias sobornos que pagaba la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya a cambio de contratos de obra.

Emilio Lozoya enfrenta acusaciones por caso Agronitrogenados

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