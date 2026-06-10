Alarma en Salina Cruz: Nueva fuga de combustóleo cerca de refinería de PEMEX preocupa a los vecinos

Una nueva fuga de combustóleo registrada en las inmediaciones de la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, genera preocupación entre habitantes de la zona, luego de qué el derrame se mezclara con el agua de lluvia y se extendida hacia distintas colonias cercanas.

Este nuevo derrame movilizó a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como las autoridades de Protección Civil, quienes realizaron labores de supervisión y atención para contener el material derramado. De acuerdo con la información difundida por autores y reportes locales, la afectación alcanzó al menos diez colonias ubicadas en los alrededores de la refinería, una de las instalaciones petroleras más importantes del país.

¿Qué pasó con la fuga de combustóleo en Salina Cruz?

Los premios reportes señalan que el derrame provino de un ducto ubicado cerca de la refinería Antonio Dovalí Jaime. Las lluvias registradas en la zona habrían contribuido a dispersar el combustible por calles y zonas habitacionales, lo que provocó inquietud entre vecinos que observaron manchas oscuras y escurrimientos en distintos puntos del municipio.

Ante la situación, Pemex informó que activó los protocolos de contención para controlar la fuga y evitar una mayor propagación del hidrocarburo.

Alarma en Salina Cruz, #Oaxaca



Nueva fuga de combustóleo de un ducto de @Pemex cerca de la refinería Antonio Dovalí.El derrame se mezcla con las lluvias y afecta al menos 10 colonias a la redonda. Pemex informó que ya activó los protocolos de contención. Protección Civil… pic.twitter.com/huWp42SOtn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

Derrame de combustóleo en Oaxaca: ¿Existe riesgo para la población?

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil han informado que no existe riesgo directo para la población, aunque continúan con las labores de monitoreo y evaluación en las áreas afectadas. Las autoridades también mantienen vigilancia para verificar qué es el derrame no genere afectaciones mayores a la infraestructura urbana o al entorno.

Sin embargo, habitantes de la zona expresaron preocupación debido a que este tipo de incidentes se han registrado en distintas ocasiones cerca de instalaciones petroleras de la región.

Un derrame de combustóleo en un ducto de @Pemex afectó al menos tres colonias del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, luego de que las lluvias asociadas a la tormenta tropical #Boris arrastraran el hidrocarburo.



Se activaron los protocolos de emergencia y se trabaja en la… pic.twitter.com/pam6I2o7uf — Irving (@IrvingPineda) June 10, 2026

Cabe recordar que Saliona Cruz es un punto estratégico para la industria energética nacional debido a la presencia de la refinería Antonio Dovalí Jaime, una de las principales instalaciones de procesamiento de hidrocarburos en México. Por ello, cualquier incidente relacionado con ductos, derrames o fugas genera una una rápida reacción entre autoridades y ciudadanos.

Mientras continúan las labores de contención y limpieza, vecinos esperan que las investigaciones permitan determinar las cosas del incidente y sobre todo, evitar qué situaciones similares, vuelvan a repetirse. La pregunta que surge entre los habitantes de Salina Cruz es clara: ¿Qué medidas adicionales se implementarán para prevenir nuevas fugas y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas a la refinería?

