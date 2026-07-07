“Eras mi apoyo, mis ojos y mi mano derecha”: la abuela de Jordan Isaac pide que regresen a su nieto tras su desaparición en Guadalajara

María Torres, abuela de Jordan Isaac García Flores, expresó su angustia tras la desaparición del menor, uno de los tres adolescentes que no volvieron tras su fiesta de graduación de la Secundaria Técnica 113, en Lomas del Paraíso, Guadalajara, jalisco, el 30 de junio de 2026. La familia aún no sabe a dónde se dirigieron los jóvenes ni por qué no han dado señales de vida.

El testimonio de María Torres: un llamado a la comunidad

“Eras mi apoyo. Eras mi luz, mis ojos. Eras mi mano derecha. Eras todo para mí, hijo. Hoy la casa está vacía sin ti. Te necesito, te quiero tantísimo que daría mi vida por ti, y tú lo sabes, que te amo mucho”, narró María con la voz entrecortada para las cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Tres adolescentes desaparecieron el pasado 30 de junio en Lomas del Paraíso, la familia de Jordan Isaac García Flores no pierde la esperanza de volver a verlo.😢🔎🙏🏻 La información con Anthony Ríos, (@reporivers)

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Cronología: Cómo fue la última comunicación con los Jordan isaac, uno de lso jóvenes desaparecidos en Guadalajara

La noche en que desapareció, relata que a las 18:43 Jordan le escribió “abuela” y ella respondió “mande”, pero después no volvió a saber nada de él. Detalló que no le dijo si él iba a trabajar a alguna zona.

María Torres crió tanto a Jordan como a su hermano menor, tratándolos como a sus propios hijos. Ella describe a Jordan como un joven apasionado por el boxeo y el fútbol, y mantiene la esperanza de que aparezca sano y salvo.

“Sabes que te quiero mucho y que le estoy pidiendo mucho a Dios por ti. Tú ibas a la iglesia y conoces de Dios. Si alguien te llevó, que Dios toque corazones. Te estamos esperando, hijo. Te amo y te quiero”, afirmó con fe.

La familia solicita a la comunidad y a quien tenga información que la comparta con las autoridades. Los familiares han recorrido distintos puntos en busca de respuestas y han difundido la desaparición en redes y entre vecinos.

Líneas de investigación y postura de la Fiscalía de Jalisco

El departamento de comunicación de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado informó que, por la relevancia y las condiciones de seguridad de los casos de los tres menores, no puede revelar avances específicos.

Según fuentes oficiales, una de las líneas de investigación considera el posible reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos, aunque las autoridades no han confirmado estas conclusiones de forma pública.

