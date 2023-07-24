¿Por qué prefieren los estadounidenses vivir en México?

El gobierno del presidente Joe Biden mantiene una alerta de viaje a México debido a que considera algunas regiones como poco seguras, pero este aviso no ha sido respetado ni acatado por los estadounidenses que están arribando para quedarse a vivir en este lado de la frontera.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que, "como nunca", los estadounidenses están visitando o adquiriendo espacios para vivir en México. Para muestra, en 2022, la Secretaría de Gobernación (Segob) entregó a 11 mil 518 norteamericanos una tarjeta de residente temporal.

La cifra, según la Unidad de Política Migratoria, es superior a las 9 mil 86 que otorgó a o largo del 2021 y casi el triple que las que otorgó en 2020, año en el que muchos se trasladaron debido a las pocas medidas de confinamiento en México.

¿Por qué están viajando a México los estadounidenses?

Especialistas consideran que las principales razones por la que la migración estadounidense ha crecido hacia México son las siguientes:



Trabajos remotos: Con la pandemia de Covid-19 , muchas empresas consideraron que no era necesaria la presencia de sus trabajadores en oficinas, lo cual originó que muchos salieran del país.

, muchas empresas consideraron que no era necesaria la presencia de sus trabajadores en oficinas, lo cual originó que muchos salieran del país. Una moneda más fuerte: Esto les garantiza mantener un estilo de vida por encima del promedio en México.

Permisos para residencia: A diferencia de los mexicanos, los estadounidenses pueden trabajar hasta por seis meses con su visa de turista (siempre que el pago se emita en el extranjero).

Cercanía con Estados Unidos: Los norteamericanos saben que existen rutas aéreas a prácticamente cualquier destino de ambos países, lo cual facilita el traslado a su lugar de origen.

México recibe más de 9 millones de turistas internacionales

México no solo es un destino para vivir, también para pasar unas agradables vacaciones, un fin de semana o incluso una estancia para eventos deportivos o musicales. Así lo muestran datos de la Secretaría de Turismo (Sectur) y Segob que dieron a conocer que, durante los primeros cinco meses del 2023, se registró la llegada de 9 millones 56 mil turistas internacionales vía aérea a nuestro país.

Los principales países en llegadas, según Sectur, fueron Estados Unidos, Canadá y Colombia, con 6 millones 885 mil turistas; esto es 6.2% más respecto a los primeros cinco meses del 2022.