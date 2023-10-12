Estos son los beneficios que obtienes con la tarjeta del INAPAM para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) apoya a las personas adultas mayores que cuenten con su tarjeta del INAPAM, quienes pueden acceder beneficios, entre los que se encuentran servicios jurídicos, asesorías legales y trámites administrativos gratuitos.

Los beneficios incluyen descuentos en alimentación, educación, recreación y cultura, predial, agua, salud, transporte, vestido y hogar. Los servicios jurídicos gratuitos incluyen asesorías en materia familiar, de arrendamiento y civil. Los adultos mayores podrán solicitar estos servicios en los módulos del INAPAM ubicados en todo el país.

Los trámites administrativos gratuitos incluyen la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como la obtención de copias certificadas de estos documentos. Los adultos mayores podrán solicitar estos trámites en los módulos del INAPAM o en las oficinas del Registro Civil.

Productos y servicios que tienen descuento con la tarjeta del INAPAM

Predial

Agua potable

Alimentación

Servicios legales

Productos de Educación, recreación y cultura

Medicamentos

Estudios clínicos

Transportes locales y foráneos

Vestido y Hogar

También puede utilizarse como una identificación, porque si no tenemos el INE, por ejemplo, es de alguna manera útil, porque tiene un domicilio, porque tiene el nombre de un familiar responsable, tiene el teléfono, etc.

Los principales beneficios que tienen las personas que cuentan con la Tarjeta INAPAM son: alimentación, servicios legales, educación, recreación, cultura, predial, agua, salud, transporte y vestimenta.

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM 2023?

Es un trámite gratuito y que se realiza en cualquier centro de atención del Bienestar, todos distribuidos en las alcaldías y los municipios del país. Solo debes ubicar el módulo más cercano a su domicilio y presentar la siguiente documentación en original y copia:

- Identificación oficial.

- Acta de nacimiento.

- Comprobante de domicilio.

- Dos fotografías de tamaño infantil en blanco y negro o a color.

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

Los centros de Afiliación del INAPAM están abiertos de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 16:00 horas. No olvides que el trámite de manera obligatoria deberá ser realizado por la persona interesada.