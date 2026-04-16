El arte de no rendirse: Marta Elena Guerra, una mujer de 89 años, obtuvo grado de Doctora en la UNAM tras décadas de espera

La historia de Marta Elena Guerra Treviño no es la de un éxito casual, sino la de una meta que estuvo trabajando durante tres décadas. Aunque su vida profesional la mantuvo vinculada a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante 40 años como docente, el anhelo de esta mujer de convertirse en Doctora fue una promesa que se hizo a sí misma 30 años atrás.

A los 89 años, mientras la mayoría de las personas de su generación disfrutan de un retiro pasivo, Marta Elena tomó protesta como Doctora en Pedagogía. Este hito la convierte en la persona más longeva en obtener este grado en la historia de la Máxima Casa de Estudios, demostrando que el tiempo no es un límite, sino un lienzo de largo aliento.

🎓💙 #UnGoyapara la doctora Marta Elena Guerra Treviño, quien hoy obtuvo su grado en Pedagogía.



Desde 1980, su trayectoria como profesora y técnica académica ha sido fundamental en la #ComunidadFilos, contribuyendo al fortalecimiento del DELEFyL, la formación de generaciones y… pic.twitter.com/iVVGMFBXWq — Filosofía y Letras UNAM (@filos_unam) April 8, 2026

Paciencia vs. Inmediatez: El choque generacional del éxito

Vivimos en una época de gratificación instantánea que se amplifica con las redes sociales. La presión por alcanzar la cima profesional antes de los 30 años genera una ansiedad colectiva que Marta Elena ha desmantelado con un solo título. Su trayectoria nos obliga a hacernos una pregunta incómoda:

¿POR QUÉ TENEMOS TANTA PRISA?

Mientras las nuevas generaciones medimos el éxito en métricas rápidas, el caso de la Doctora Guerra Treviño resalta valores que parecen estar por perderse:



La persistencia: Mantener un objetivo claro a pesar de las intermitencias de la vida La humildad académica: Volver a ser alumna después de haber sido maestra por cuatro décadas La gestión del tiempo: Entender que los procesos profundos de conocimiento no siempre encajan en el ritmo acelerado de los tiempos que vivimos

Estudiar de madrugada: La disciplina detrás del grado académico

No fue un camino fácil. La nota de su doctorado está escrita con la disciplina de quien sabe que el conocimiento exige sacrificio que muchas mujeres mexicanas conocen. Durante años, Marta Elena equilibró la crianza de sus hijos con el estudio nocturno y las madrugadas frente a los libros.

Incluso el desafío tecnológico supuso una barrera que ella cruzó con elegancia. A pesar de confesar que no era ‘buena’ para la computación, su tesis sobre la Institucionalización del Departamento de Lenguas (DELEFyL) fue el resultado de una interacción generacional: ella aportó la sabiduría y la memoria histórica, mientras que su entorno la apoyó en las herramientas digitales.

Martha Elena Guerra Treviño recibió su título el pasado 8 de abril de 2026|Vía: Gaceta UNAM

Nunca es tarde: Redefiniendo el ‘tiempo correcto’ para triunfar

La imagen de Marta Elena recibiendo su título el pasado 8 de abril es una rebelión contra el edadismo. Su historia nos recuerda que el ‘tiempo correcto’ no es una convención social, sino un acuerdo personal con nuestras propias ambiciones.

Al finalizar su doctorado, lejos de dar su camino por terminado, ya tiene la mirada puesta en su siguiente meta: estudiar herbolaria. Su vida nos enseña que el éxito no es un destino al que se llega y se descansa, sino un estado de aprendizaje continuo que puede -y debe- durar toda la vida.