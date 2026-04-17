Vecinos de Nogales denuncian abandono y daños estructurales por obra ferroviaria

La tranquilidad en la colonia Buenos Aires, ubicada en Nogales, Sonora, desapareció hace tres años cuando las autoridades decidieron bloquear las vialidades para iniciar un proyecto ferroviario.

Esta infraestructura, diseñada para conectar desde Imuris, comenzó su ejecución en 2023 bajo la administración de López Obrador sin haber consultado previamente a la comunidad afectada.

Los residentes manifiestan una profunda inconformidad, ya que el trazo de la ruta atraviesa zonas habitacionales donde nunca se solicitó la opinión de quienes ahí residen, a pesar de que el gobierno aseguró originalmente que no se generarían perjuicios para la población.

Viviendas fracturadas y explosiones sin previo aviso

El impacto de la construcción se refleja directamente en las estructuras de los hogares. Diversas casas presentan grietas y daños severos a raíz de las maniobras de excavación.

Durante el proceso, se realizaron detonaciones de forma imprevista y, posteriormente, se utilizaron sirenas que alertaban sobre las explosiones en cualquier horario, alterando la vida cotidiana.

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Aunque existen cientos de familias perjudicadas, las autoridades han evadido su responsabilidad argumentando que los inmuebles dañados no se encuentran dentro del perímetro de impacto que ellos definieron técnicamente, dejando a los ciudadanos sin respuestas ni reparaciones.

El riesgo hídrico y la amenaza de socavones

Uno de los puntos más críticos de la situación es la presencia de veneros naturales en el terreno. Actualmente, el túnel que se excavó para el paso del tren se encuentra completamente anegado.

El líquido proveniente de los cerros, que debería ser aprovechado, termina en el drenaje mientras el agua estancada en la excavación comienza a filtrarse hacia los costados de las viviendas. Esta absorción constante de humedad genera el temor fundado de que se produzcan hundimientos de gran magnitud que podrían destruir calles completas y estructuras habitacionales en el corto plazo.

Una obra paralizada y con presupuesto agotado

A pesar de la magnitud de la inversión inicial, que superó los 8000 millones de pesos, el proyecto se encuentra actualmente en un estado de abandono total.

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Hace 9 meses se entregó un dictamen previo, pero desde entonces la actividad ha cesado por completo. En el sitio no se observa presencia de trabajadores ni maquinaria pesada, y el túnel principal permanece obstruido por motivos desconocidos. El panorama actual es de parálisis absoluta, pues la ruta que debía cubrir 72 kilómetros no alcanza siquiera el 40% de su edificación total.

Promesas incumplidas y desolación

Quienes inicialmente respaldaron este proyecto hoy expresan decepción ante la falta de cumplimiento de las garantías ofrecidas por el gobierno.

La lucha de los vecinos por demostrar que el sitio elegido para la obra era inadecuado ha sido constante, pero se enfrentaron a una postura oficial que minimizó los riesgos.

Hoy, sin una fecha estimada para retomar los trabajos, los habitantes de Nogales lidian con los restos de una construcción inconclusa que ha deteriorado su patrimonio y ha dejado tras de sí un entorno de suciedad y peligro latente para la comunidad.