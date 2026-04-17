Frente Frío 45 llega a México: ¿Qué estados sufrirán heladas y dónde habrá torbellinos este 17 de abril?

Cuando creíamos que el clima se iba a ‘estar quieto’ un rato, se anunció la entrada del nuevo Frente Frío número 45 que marcará la pauta para mantener en dos extremos el clima a lo largo y ancho de nuestro país. Así que prepárate para cargar con una buena chamarra o echar tu bloqueador en la mochila para no sufrir ante las inclemencias del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este fenómeno, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una línea seca, provocará un drástico cambio en las condiciones climáticas durante las próximas horas.

Para esta tarde-noche, se pronostican #Lluvias fuertes en regiones de #Chiapas, así como condiciones para la formación de #Torbellinos, en el norte de #Coahuila. Más información en el #Pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/yWzGr8BjCH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 17, 2026

Torbellinos y vientos severos en el norte

Uno de los puntos de mayor vigilancia es el norte de Coahuila, donde se pronostica la posible formación de torbellinos. Asimismo, la corriente en chorro subtropical generará rachas fuertes en:



Sonora

Chihuahua

Durango

Las autoridades advierten que estas rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Hoy, jueves, se pronostican #Rachas fuertes de #Viento en regiones de los estados del norte de #México. Más información de las condiciones #Meteorológicas que se prevén en #México, en nuestro #Pronóstico extendido a 96 horas ⬇️https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/MrhSnbaiaj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 16, 2026

Temperaturas congelantes: El termómetro baja a los -5 grados

A pesar de la onda de calor que persiste en gran parte del país, el Frente Frío 45 traerá un descenso térmico importante en las zonas serranas. Para la madrugada de este viernes 17 de abril, se esperan heladas y temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en:



Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Estado de México, Tlaxcala y Puebla (zonas altas).

Para hoy, se pronostica la aproximación de un nuevo #FrenteFrío al noroeste de #México, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la #Atmósfera. Más información en ⬇️https://t.co/CKEnUOrh62 pic.twitter.com/JhwJrurivS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 16, 2026

Contraste climático: Lluvias y granizo

Mientras el norte se enfría, la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico provocarán condiciones inestables en el resto del país.

Se esperan chubascos con posible granizo en Coahuila y Oaxaca, además de lluvias aisladas en el centro y occidente, incluyendo el Estado de México, donde podrían presentarse descargas eléctricas.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, nos mantendremos sin lluvias pero con máximas de 28 a 30 grados, así que será hora de no guardar el bloqueador ni el paraguas para protegernos de los rayos del sol.

En días de #calor en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones para protegerte:



✅ Usa bloqueador

✅ Mantente hidratado

✅ No exponerse al sol por tiempo prolongado

✅ Evita comer en la vía pública, los alimentos se descomponen rápidamente… pic.twitter.com/s6Ph59MAgg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 16, 2026

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