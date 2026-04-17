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Frente Frío 45 llega a México: ¿Qué estados sufrirán heladas y dónde habrá torbellinos este 17 de abril?

¡Cuidado! El Frente Frío número 45 ingresará a México con heladas, vientos y posible formación de torbellinos. Revisa los estados afectados aquí.

Frente Frío 45 en México: Alerta por torbellinos, heladas de -5 grados y vientos fuertes
Frente Frío 45 en México: Alerta por torbellinos, heladas de -5 grados y vientos fuertes | SMN

Escrito por: Viridiana Castillo

Cuando creíamos que el clima se iba a ‘estar quieto’ un rato, se anunció la entrada del nuevo Frente Frío número 45 que marcará la pauta para mantener en dos extremos el clima a lo largo y ancho de nuestro país. Así que prepárate para cargar con una buena chamarra o echar tu bloqueador en la mochila para no sufrir ante las inclemencias del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este fenómeno, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una línea seca, provocará un drástico cambio en las condiciones climáticas durante las próximas horas.

Torbellinos y vientos severos en el norte

Uno de los puntos de mayor vigilancia es el norte de Coahuila, donde se pronostica la posible formación de torbellinos. Asimismo, la corriente en chorro subtropical generará rachas fuertes en:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

Las autoridades advierten que estas rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Temperaturas congelantes: El termómetro baja a los -5 grados

A pesar de la onda de calor que persiste en gran parte del país, el Frente Frío 45 traerá un descenso térmico importante en las zonas serranas. Para la madrugada de este viernes 17 de abril, se esperan heladas y temperaturas mínimas de -5 a 0 grados en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Estado de México, Tlaxcala y Puebla (zonas altas).

Contraste climático: Lluvias y granizo

Mientras el norte se enfría, la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad del Pacífico provocarán condiciones inestables en el resto del país.

Se esperan chubascos con posible granizo en Coahuila y Oaxaca, además de lluvias aisladas en el centro y occidente, incluyendo el Estado de México, donde podrían presentarse descargas eléctricas.

Mientras tanto, en la Ciudad de México, nos mantendremos sin lluvias pero con máximas de 28 a 30 grados, así que será hora de no guardar el bloqueador ni el paraguas para protegernos de los rayos del sol.

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