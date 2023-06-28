¿Cuáles son los lagos más grandes del mundo?

Un lago se forma cuando el agua superficial de los escurrimientos de lluvia se acumulan debido a una inclinación del terreno y posiblemente de filtración del agua subterránea. Esto no significa que el agua que forma los lagos sea atrapada en estos terrenos bajos, sino que al entrar esta agua al lago, lo hace con más velocidad que la que tiene al salir, ya sea en corriente hacia un río, filtraciones hacia la tierra subterránea, o por evaporación.

El planeta tiene una gran variedad de lagos, que van desde agua dulce, para pescar y hasta salados. También los hay de muchos tamaños y profundidades, aunque regularmente no son muy hondos.

¿Cuáles son los lagos más grandes del planeta?

De acuerdo con Aquae Fundación, estos son los cinco lagos más grandes del mundo, la mayoría se encuentran en el continente Americano.

El lago Michigan ocupa el primer lugar, ya que mide 57 mil 750 kilómetros, tiene una profundidad de 281 metros. Se encuentra en Estados Unidos.

El segundo lugar es para el lago Hurón, el cual está entre Estados Unidos y Canadá. Cuenta con 281 kilómetros y una profundidad de 229 metros.

El lago Victoria abarca tres países africanos: Tanzania, Uganda y Kenia. Mide 69 mil 485 kilómetros y tiene una profundidad de 84 metros.

En cuarto lugar es para el lago Superior, también abarca parte de Estados Unidos y Canadá, tiene una extensión de 82 mil kilómetros con una profundidad de 406 metros.

Finalmente, está el lago Caspio, el cual es de agua salada, pasa por los países de Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Rusia y Turkmenistán. Tiene 371 kilómetros de extensión y una profundidad de 1.025 metros.

¿Cuántos lagos hay en nuestro planeta?

Se estima que en el mundo existen más de 100 mil lagos, aunque más de la mitad son tan pequeños que no superan los 10 mil kilómetros cuadrados. Tan solo 122 están considerados como “grandes lagos”.

La mayoría de los lagos son de agua dulce y casi todos se encuentran en el hemisferio norte en latitudes más altas. En Canadá hay 31 mil 752. Finlandia tiene 187 mil 888

¿Cuáles son los lagos más contaminados del mundo?

El lago Victoria, además de ser el segundo más grande del planeta, también es uno de los más contaminados. El lago Michigan, el cual alberga años de residuos de industrias automovilísticas y de petróleo.

Sin embargo, los dos más contaminados son el Onondaga, en Estados Unidos y el Karachay, en Rusia, los cuales incluso están prohibidos para el consumo humano por la cantidad de contaminantes que tiene.

