Tragedia en Denver: Avión atropella y mata a una persona que caminaba en plena pista de despegue

Lo que debía ser un vuelo rutinario hacia Los Ángeles se transformó en una pesadilla de fuego y humo en el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA). Un Airbus A321 de Frontier Airlines, con 231 personas a bordo, impactó a un peatón que invadió la pista de aterrizaje apenas dos minutos después de haber saltado la valla perimetral de seguridad.

El incidente, ocurrido la noche del viernes a las 11:19 p.m. (hora local), obligó a los pilotos del vuelo 4345 a abortar el despegue de emergencia cuando la aeronave ya alcanzaba una velocidad de 235 km/h (146 mph).

This is the moment Frontier Airlines Airbus A321neo flight 4345 to LAX struck a pedestrian on Runway 17L during the takeoff roll at Denver. pic.twitter.com/LZRL8OTaNj — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 9, 2026

Así fue el accidente

El impacto no solo fue fatal para el intruso —quien aún no ha sido identificado pero se confirmó que no era empleado del aeropuerto—, sino que provocó un incendio en el motor derecho y el llenado de la cabina con humo denso.

"Sentí un golpe seco y de inmediato vi el ala derecha en llamas, explotando", relató Jose Cervantes, un pasajero que presenció el horror desde su ventanilla. "El avión empezó a tambalearse de lado a lado hasta que se detuvo. Pensé que iba a morir quemado".Ante la emergencia, la tripulación activó los toboganes de evacuación. El saldo de la maniobra fue de 12 heridos leves, cinco de los cuales fueron trasladados a hospitales locales, incluyendo a la madre de Cervantes, quien sufrió lesiones en una rodilla al aterrizar tras el descenso por el tobogán.

"Acabamos de golpear a alguien"

El audio de la torre de control captura la tensión del momento. "Hay un individuo cruzando la pista", se escucha decir al piloto segundos antes de informar fríamente: "Acabamos de golpear a alguien". Con más de 21,000 libras de combustible a bordo, la rápida reacción de los pilotos evitó una tragedia mayor en la pista 17L.

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el acto del intruso como una intrusión "deliberada" y fue tajante: "Nadie debería jamás entrar ilegalmente en un aeropuerto". Aunque la valla perimetral fue inspeccionada y se encontró intacta, el hecho de que una persona lograra llegar a una pista activa en solo dos minutos plantea serios interrogantes sobre los protocolos de respuesta rápida.

La NTSB y la FAA han iniciado una investigación exhaustiva para determinar cómo el peatón logró burlar la seguridad y cruzar una de las pistas más transitadas del país. Por ahora, el aeropuerto opera con normalidad, aunque la pista del incidente permaneció cerrada durante parte del sábado para las diligencias periciales.

Frontier Airlines expresó su profunda tristeza por el evento y confirmó que la mayoría de los pasajeros ya han sido reubicados en nuevos vuelos hacia su destino original.