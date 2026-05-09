Los “Superrevolucionarios": El ala apocalíptica radical que busca boicotear la tregua entre Irán y EU

En el complejo tablero de la República Islámica de Irán, ha surgido una figura que incluso los conservadores más obstinados ven con recelo. Se hacen llamar los "superrevolucionarios". Pertenecientes al Jebhe-ye Paydari (Frente de la Resistencia), este grupo de línea ultra-dura no solo se opone a un acuerdo con Estados Unidos, sino que considera cualquier apretón de manos con la administración de Donald Trump como una traición imperdonable.

Mientras el nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, intenta proyectar una imagen de cohesión tras la muerte de su padre en febrero, los Paydari están utilizando las calles y el parlamento para demostrar que el régimen está, como dice Trump, "fracturado".

¿Quiénes son y qué buscan?

El Frente Paydari no es solo un partido político; es una facción ideológica con tintes apocalípticos. Sus miembros se ven a sí mismos como los guardianes de la esencia de la Revolución de 1979.

Liderazgo Espiritual: Su guía actual es el ayatola Mahdi Mirbaqiri , un clérigo que profesa ideas sobre el "fin de los tiempos" y cree que Irán debe buscar un enfrentamiento total con Occidente para acelerar un desenlace místico y religioso.

Su guía actual es el ayatola , un clérigo que profesa ideas sobre el "fin de los tiempos" y cree que Irán debe buscar un enfrentamiento total con Occidente para acelerar un desenlace místico y religioso. Poder Real: No son un grupo marginal sin recursos. Cuentan con figuras como Saeed Jalili (quien obtuvo 13 millones de votos en 2021) y presencia en la emisora estatal IRIB.

El sabotaje a las negociaciones

Para los "superrevolucionarios", negociar con figuras como Jared Kushner o J.D. Vance es sonreírle a los "asesinos" de sus líderes. Su estrategia de sabotaje es clara, se les acusa de filtrar detalles incompletos de los borradores de paz para inflamar la opinión pública.

Siete legisladores del grupo se negaron a respaldar al equipo negociador encabezado por Mohammad Bagher Ghalibaf. Han capitalizado el descontento de una generación joven y radicalizada por los recientes bombardeos estadounidenses e israelíes, organizando manifestaciones masivas en Teherán.

As negotiations between the United States and Iran enter a critical stage, a small but influential hardline faction has intensified efforts to sabotage a potential deal with Washington, fueling President Donald Trump's claims of divisions within the Islamic Republic.… pic.twitter.com/JzYTZNvpyZ — CNN (@CNN) May 9, 2026

¿Por qué coinciden con Trump?

Irónicamente, el Frente Paydari comparte una visión con el presidente estadounidense: ambos creen que el acuerdo nuclear de 2015 fue un error. Sin embargo, sus razones son opuestas. Mientras Trump lo considera "el peor acuerdo para EU", los Paydari creen que fue una capitulación humillante que debilitó la soberanía chiíta.

Para este grupo, la única paz aceptable es la que se consigue tras derrotar militarmente a Washington.

El aislamiento de los radicales

A pesar de su ruido mediático, el tiro podría salirles por la culata. Expertos señalan que los Paydari se han vuelto tan divisivos que han logrado lo impensable: unir a facciones rivales dentro de Irán en su contra. La percepción de que sus acciones ayudan a la narrativa de "desorden" de Trump los ha dejado más aislados que nunca en las esferas de decisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

La gran incógnita es si Mojtaba Jamenei logrará silenciarlos o si este "centro de poder" alternativo terminará dictando el futuro de una República Islámica que atraviesa su crisis existencial más profunda en décadas.