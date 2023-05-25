¿Cuáles son los países más groseros del mundo? México está en el Top 3

Un usuario de TikTok compartió un video en el que revela cuáles son los siete países más groseros del mundo basado en búsquedas hechas con Google, según explicó el creador mediante su clip.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando debate entre los internautas sobre qué tan cierto es que esos son los países que tienen un lenguaje “más colorido”.

El tiktoker escribió en el motor de búsqueda de Google que cuáles consideraba que eran los países más groseros, y sorpresivamente, todos los resultados que arrojó eran hispanohablantes.

¿Cuáles son los países más groseros y qué lugar ocupa México según Google?

De acuerdo con el video que circula en TikTok, son siete los países más groseros del mundo, casi todos son de latinoamérica; el primer puesto se lo llevó Ecuador, seguido de México.

En tercer lugar está Colombia, luego va Argentina, Panamá, Venezuela, y en séptimo puesto, se ubicó el único país europeo: España.

No todos estuvieron conformes con este conteo, pues algunos internautas aseguraron que Colombia tendría que llevarse el primer lugar, ello porque según la Real Academia Española (RAE) es el país con más palabras con significado obsceno o doble sentido.

¿En qué lugar crees que debería ir México?

