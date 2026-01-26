¿Cuándo acabarán los cierres en Avenida Hidalgo? Horario de las obras en el centro de Guadalajara

Si sueles circular por el Centro Histórico de Guadalajara , toma precauciones. Los cierres del túnel de avenida Hidalgo podría provocar severo caos vial durante varios días a finales de enero, lo que podría afectar tus traslados nocturnos.

Autoridades municipales pidieron a los conductores anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Fechas y horario del cierre en el túnel de Av Hidalgo

A través de un aviso oficial, el Gobierno de Guadalajara informó que el cierre aplica en el tramo del túnel ubicado desde calle Contreras Medellín, en su cruce con avenida Hidalgo, en dirección al corazón del primer cuadro de la ciudad.

Aunque no se detalló el motivo técnico específico, el municipio señaló que los trabajos forman parte del acciones para cuidar y mejorar los espacios públicos.



El cierre del túnel de avenida Hidalgo y calle Contreras Medellín será temporal y nocturno.

y calle será temporal y nocturno. De acuerdo con la información oficial, las restricciones se aplican del 23 al 30 de enero, en un horario de 22:00 a 05:00 horas.

Durante ese lapso, no se permitirá la circulación vehicular por el túnel, por lo que quienes transiten de noche por el centro de Guadalajara deberán modificar su ruta habitual. En el día, la vialidad opera con normalidad, pero se recomienda mantenerse atento a cualquier actualización.

Alternativas viales por el cierre en el centro de Guadalajara

Para reducir afectaciones, las autoridades recomendaron utilizar calles y avenidas alternas que rodean el Centro Histórico . Entre las opciones más viables se encuentran:



Avenida Juárez, calzada Independencia, avenida Alcalde y vías secundarias paralelas, dependiendo del punto de origen y destino.

También se sugiere salir con mayor anticipación, consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real y, si es posible, evitar el paso por el primer cuadro durante el horario del cierre. El municipio reiteró el llamado a respetar la señalización y las indicaciones viales temporales que se coloquen en la zona.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y recordaron que estas medidas buscan mejorar la infraestructura urbana y la seguridad vial en una de las zonas más transitadas de Guadalajara.