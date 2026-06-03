Beca Rita Cetina de secundaria: ¿Qué día de junio cae tu depósito según tu apellido?

Si tienes hijos en secundaria y eres beneficiario de la Beca Rita Cetina, el dinero correspondiente al periodo de mayo y junio llegará a tu tarjeta muy pronto y aquí te dejamos todo lo que debes saber.

Recuerda que para evitar filas innecesarias en el Banco del Bienestar, el orden de los depósitos se organiza estrictamente de acuerdo con la primera letra del apellido de la persona que es titular de la tarjeta.

Calendario de depósitos por apellido: ¿Qué día de junio te toca cobrar?

A continuación puedes revisar el día exacto en el que estará disponible tu recurso:

Los apellidos que inician con A y B reciben el dinero el lunes 1.

La letra C cobra el martes 2.

Las letras D, E y F tienen asignado el miércoles 3.

Los beneficiarios con la letra G ven reflejado su movimiento el jueves 4.

Las iniciales H, I, J, K y L acuden el viernes 5.

La letra M recibe su depósito el lunes 8.

Las letras N, Ñ, O, P y Q cobran el martes 9.

La letra R tiene su fecha el miércoles 10.

La letra S cobra el jueves 11.

El bloque final de las letras T, U, V, W, X, Y y Z cobra el viernes 12.

Montos oficiales: ¿Cuánto dinero te deben depositar por cada hijo?

La beca que se entrega de forma bimestral es de 1,900 pesos por cada familia que tenga a un estudiante inscrito en una secundaria pública. Sin embargo, si en tu mismo hogar hay dos o más hijos cursando este nivel educativo, el monto total aumenta.

El programa otorga un apoyo económico extra de 700 pesos mensuales por cada alumno adicional de secundaria que esté registrado en la misma vivienda. De esta forma, puedes calcular la cantidad que vas a recibir directamente en tu cuenta según el número de estudiantes que dependan de ti.

¿Es obligatorio retirar todo el dinero el día que te toca?

Una de las dudas más frecuentes al momento de consultar las fechas es si se debe vaciar la cuenta de inmediato. La respuesta es no; la entrega de estos apoyos económicos se realiza únicamente de forma digital a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y los fondos permanecen guardados ahí de manera segura.

No tienes la obligación de retirar todo el efectivo el mismo día que te cae el depósito, puedes dejarlo guardado y disponer de él poco a poco según tus necesidades.

Este incentivo económico funciona como una herramienta pública para mitigar los gastos escolares en las familias y asegurar que los adolescentes de secundaria puedan continuar con sus estudios y permanezcan en las aulas.