Las 10 carreras mejor pagadas en México este año (y las 5 peor valoradas)

Sabemos que el elegir una carrera es algo muy importante, pues es un boleto directo hacia el futuro y crecimiento personal. Uno de los puntos por los que dicha elección se vuelve compleja es por saber cuáles son las carreras que al egresar, serán bien (o mal) pagadas. Por eso aquí te ayudamos con eso para que hagas una comparativa y, en el caso de empezar a decidir, puedas tener mayores datos y si ya estás estudiando una profesión, puedas tener una mejor orientación.

Carreras mejor pagadas en México

La plataforma Compara Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) enlista a las mejor pagadas donde el ranking sitúa a las tecnologías de la información, la salud y ciertas áreas de ingeniería y ciencias sociales en la cima de los ingresos promedio mensual:

Planes multidisciplinarios o generales del campo de innovación en tecnologías de la información y la comunicación: $25,761 pesos

Medicina general: $25,732 pesos ( con especialidades médicas, este monto puede elevarse significativamente por encima de los $35,000 - $58,000 pesos

Administración pública: $25,678 pesos

Ciencias políticas: $25,288 pesos

Construcción e ingeniería civil: $25,259 pesos

Electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica-eléctrica: $25,203 pesos

Arquitectura y urbanismo: $24,874 pesos

Mecánica y profesiones afines al trabajo metálico: $24,140 pesos

Desarrollo de software (Innovación): $24,063 pesos

Derecho: $23,991 pesos

Este estudio nacional evalúa ingresos, tasa de ocupación, informalidad y costo de inversión de las licenciaturas en el país.

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Carreras peor pagadas en México

En el extremo opuesto, las profesiones con menores ingresos promedio mensuales corresponden principalmente al sector educativo, humanidades, servicios sociales y salud básica/bienestar:

Orientación e intervención educativa: $14,238 MXN (algunas mediciones la ubican cerca de $13,249 pesos)

Industria de la alimentación: $14,585 pesos

Trabajo y atención social: $14,988 MXN

Formación docente en educación básica nivel preescolar: $15,495 pesos

Terapia y rehabilitación: $15,726 pesos

Criminología y criminalística: $16,178 pesos

Formación docente en educación básica nivel primaria: $16,237 pesos

Diseño curricular y pedagogía: $16,516 pesos

Nutrición: $16,646 peso

Deportes: $16,729 pesos

¿Ya todo está perdido si "elegí mal" una carrera?

Aunque no creas que todo está perdido si elegiste alguna de las carreras que no tienen una paga mejor, pues tan solo el haber estudiado una carrera sigue siendo algo altamente rentable pese a las disparidades.

De acuerdo con el IMCO, en promedio, un profesionista titulado gana 78% más que una persona que cuenta únicamente con estudios de bachillerato. También, las carreras ligadas a las tecnologías de la información y desarrollo de software responde a que cada vez más empresas se acercan a la digitalización en sus funciones y es cuando la demanda supera la oferta de los egresados.

Algo que llama la atención en este ranking es que la atención que sectores fundamentales para el desarrollo social del país (como la educación preescolar, el trabajo social o la orientación educativa), donde se puede apreciar el rezago al reconocimiento económico institucional a estas profesiones.

