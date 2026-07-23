Convocatoria UdeG 2026: Fechas de registro, examen de admisión y resultados

Si quieres ser parte de la Universidad Guadalajara, esto te interesa pues la Convocatoria UdeG 2026 estrá disponible pronto y aquí te dejamos los detalles para el exámen de admisión y fechas.

Calendario de trámites: cuándo sale la convocatoria UdeG

La fecha próxima a publicar será el 1 de septiembre, y el examen de admisión se llevará a cabo el 8 de noviembre. La convocatoria se da a conocer en el sitio oficial, y lo puedes consular aquí: Universidad de Guadalajara.

Publicación de la convocatoria: 1 de septiembre

Registro en línea: 1 al 30 de septiembre

Fecha del examen de admisión: 8 de noviembre

Publicación de resultados: 12 de enero

Inicio de clases: febrero

Estas son las fechas clave que tienes que anotar para el proceso de admisión a la UDG 2026. ¡No dejes que se te pase ninguna!

¿Cuándo se aplica el examen de admisión de la Universidad de Guadalajara?

La prueba utilizada por la institución para evaluar a los candidatos es la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Si realizas el trámite para el Ciclo A, la aplicación del examen se lleva a cabo hacia la segunda semana del mes de noviembre. La cita particular indicando el aula, sede y horario correspondiente se le asigna a cada aspirante en su ficha de ingreso.

Puntajes mínimos de la UdeG: ¿Cuántos puntos pide cada carrera?

La evaluación de ingreso en la UdeG se determina en una escala de 0 a 200 puntos totales, donde el 50 por ciento equivale al promedio general de tu certificado de bachillerato y el 50 por ciento restante corresponde al puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica.

Cabe destacar que la universidad no establece un puntaje mínimo fijo o predeterminado para las licenciaturas. El puntaje de corte o mínimo lo fijan de manera dinámica los propios aspirantes en cada ciclo de admisión, pues depende de la cantidad de cupos ofertados por centro universitario, la demanda que tenga la carrera y el nivel de desempeño que obtengan quienes compiten en dicho periodo.

¿Cuándo publican los dictámenes y el inicio de clases 2026?

Una vez completadas las evaluaciones y recibidos los certificados de estudios previos, la publicación oficial del Dictamen de admisión está programada para el 10 de agosto.

Dicho resultado puede consultarse a través de la Gaceta Universitaria o ingresando directamente al portal de Control Escolar de la UdeG con el código de aspirante y contraseña. Finalmente, para todos aquellos aspirantes que resulten admitidos en el Ciclo B, el inicio formal de las clases y actividades académicas está marcado para el 17 de agosto.