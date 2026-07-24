Hubo un momento en la canícula fue uhnevento astronómico, así como lo lees. Antes de que se le llamara así al periodo en que la lluvia típica del tiempo de con temperaturas cálidas se detiene es el momento en que todos sentimos ese famoso "calor de perros". Aquí te contamos.

Cuando la canícula no era calor, sino un evento astronómico

La constelación del Can Mayor, cuya estrella “alfa”, o la más brillante, es Sirio y tiene 147 estrellas. Si alguna vez has mirado al cielo nocturno desde la ciudad, seguro has notado que el brillo urbano apenas nos deja adivinar unas cinco o seis estrellas, pues es el fenómeno astronóomico que te mencionamos.

En medio de esa penumbra destaca un auténtico faro cósmico: Sirio. Se trata de una estrella blanca brillante que durante miles años sirvieron como reloj astronómico que guiaba a las civilizaciones.

Para el Antiguo Egipto, su nombre era Sirio o Sothis, que significaba “brillante del año nuevo” o “alma de Isis”. Esta estrella brillaba durante el invierno y la primavera ante los ojos de los sacerdotes, quienes observaban con atención su paso hasta desaperecer justo antes del verano. Su regreso, tras varios días de ausencia, marcaba un evento astronómico crucial que cambiaba por completo la rutina de todo un imperio.

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A ese instante en que la estrella volvía a asomarse por el horizonte justo antes del amanecer se le conoce como orto helíaco. La palabra orto proviene del latín y significa “nacimiento” o “levantarse”. Para los egipcios, esta "salida del Sol con Sirio" era el anuncio de que las lluvias en el corazón de África habían comenzado.

La “estrella que quema” que aterrorizaba al Antiguo Egipto

Pero la llegada de Sothis también traía agua para las cosechas, pero también un calor sofocante, inundaciones y enfermedades. Por eso, los egipcios la llamaban con recelo “la estrella que quema”.

Tiempo después, griegos y romanos "vieron" (pareidolia) en su constelación la figura de un perro y la bautizaron como Canícula (“perrita”). Curiosamente, otras culturas le dieron nombres parecidos como "Lobo Celestial" o "Estrella Coyote", guiados por esa costumbre humana de buscarle formas conocidas al cielo.

¿Por qué seguimos usando el nombre de una estrella para el calor del verano?

Hoy sabemos que el movimiento de la Tierra cambió las fechas de Sirio y ya no sirve como calendario. Los meteorólogos de ahora miden la canícula analizando el mar y la atmósfera, dejando a las estrellas fuera del mapa.

Aún así, cada vez que nos quejamos del "calor de perros" a mitad del verano, seguimos usando el mismo nombre que le dieron nuestros antepasados a la estrella más brillante de la noche.

