Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 23 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Sientes que se te movió el piso? Consulta el minuto a minuto de todo temblor sucedido en México con magnitud, epicentro, reporte oficial y todo lo que necesitas saber de los movimientos telúricos.

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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades que están más expuestas a los sismos fuertes o que sufren bastante por el tipo de suelo que tienen.

El sistema oficial, SASMEX, manda el aviso principalmente a la Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Morelia, Toluca, Cuernavaca y Guadalajara.

Esto es porque los sensores están acomodados a lo largo de la costa del Pacífico y el centro del país; así, cuando detectan un temblor peligroso que va viajando hacia alguna de estas zonas, activan los altavoces de las calles y los celulares para darnos unos segundos de ventaja antes de que se mueva el suelo.