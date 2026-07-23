Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 23 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se te movió el piso? Consulta el reporte de todo temblor acontecido en México con magnitud, epicentro e información oficial de autoridades.
¿Sientes que se te movió el piso? Consulta el minuto a minuto de todo temblor sucedido en México con magnitud, epicentro, reporte oficial y todo lo que necesitas saber de los movimientos telúricos.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte completo EN VIVO para que te mantengas informado.
¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica no suena en todo el país, sino únicamente en las ciudades que están más expuestas a los sismos fuertes o que sufren bastante por el tipo de suelo que tienen.
El sistema oficial, SASMEX, manda el aviso principalmente a la Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Oaxaca, Morelia, Toluca, Cuernavaca y Guadalajara.
Esto es porque los sensores están acomodados a lo largo de la costa del Pacífico y el centro del país; así, cuando detectan un temblor peligroso que va viajando hacia alguna de estas zonas, activan los altavoces de las calles y los celulares para darnos unos segundos de ventaja antes de que se mueva el suelo.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 23 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo preliminar de magnitud 4.8 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó un sismo preliminar de magnitud 4.8 la mañana de este jueves 23 de julio de 2026 en aguas del Océano Pacífico, frente a la costa de Chiapas.
El epicentro del movimiento telúrico se ubicó en el mar, a 89 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.