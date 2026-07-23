Certificado de primaria SEP 2026: ¿Cómo consultar, descargar e imprimir el documento en PDF?

Termina el ciclo escolar y uno de los documentos más importantes para los trámites escolares de los pequeños es el certificado de primaria. Para evitarte filas o vueltas a las escuelas, la SEP permite hacer este trámite en línea en un unos minutos.

¿Cuál es el paso a paso para consultarlo?

¿Dónde puedo consultar y descargar el certificado de primaria que expide la SEP?

Para consultar y bajar el documento de manera digital, la Secretaría de Educación Pública pone a disposición el sistema del SIGED, Sistema de Información y Gestión Educativa.

Solo debes ingresar al portal web oficial, siged.sep.gob.mx,en la pestaña de alumnos. Si el estudiante cursa en la Ciudad de México, el trámite se realiza directamente en la página de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, AEFCM.

Requisitos para obtener el certificado: datos que necesitas a la mano

Antes de iniciar con la búsqueda en la plataforma, asegúrate de tener listos los siguientes datos del estudiante para no perder tiempo en el sistema:

Clave Única de Registro de Población, CURP, del alumno.

Clave del Centro de Trabajo, CCT, de la escuela primaria.

Un correo electrónico personal donde puedas recibir el documento en caso de que la plataforma te lo solicite.

El primer examen de ingreso 100% en línea de la UNAM dejó fuera a más de 133 mil aspirantes.



Estudiantes con altos puntajes denuncian fallas en el sistema y posibles irregularidades durante la aplicación de la prueba.@geraldinaragon nos cuenta en #LosRuizLara pic.twitter.com/aFdmrQwi4Z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 23, 2026

¿Tiene algún costo descargar o recuperar el certificado de la SEP?

La descarga y consulta del certificado de primaria en formato digital es completamente gratis para todos los alumnos que terminaron sus estudios. Sin embargo, si necesitas solicitar un duplicado de un ciclo escolar anterior al 2018 o un trámite de reposición física directo en las oficinas de control escolar de tu estado, ese trámite sí puede generar un cobro por derechos administrativos.

¿Cómo validar la autenticidad del certificado con código QR?

Todos los certificados digitales emitidos por la SEP cuentan con un código QR, sello digital y folio de registro que garantizan su validez oficial en todo el país.

Para verificar que el documento es auténtico, basta con abrir la cámara de cualquier teléfono celular o una aplicación de lectura de códigos QR, apuntar al cuadro que viene en la esquina del archivo e ingresar al enlace directo que te redirigirá a la base de datos oficial de la SEP.