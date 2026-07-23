¿Cómo prevenir brotes por la bacteria legionella en oficinas y hogares?

Estados Unidos tiene un brote de casos por la bacteria legionella y aunque en México no hay un riesgo como tal, es importante conocer cómo prevenir esta enfermedad. Se multiplica en agua tibia a consecuencia del deficiente mantenimiento de las instalaciones, por lo que puede encontrarse en torres de enfriamiento.

¿Qué es la legionella y cuáles son sus síntomas?

La legionella o legionelosis es un tipo grave de neumonía donde algunas personas son más vulnerables a contraer infección. Aunque es tratable se debe tener ciertos cuidados de prevención para no correr riesgos.

La legionelosis se contrae al inhalar vapor que contiene la bacteria legionella. Por lo general, no se transmite de persona a persona. Sus síntomas son: tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar.

Los síntomas de la legionelosis suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición a la bacteria legionella , pero pueden tardar más. El sector vulnerable se encuentra en personas de más de 65 años, ser varón, sufrir de alcoholismo o fumar, sufrir insuficiencia cardiaca o alguna enfermedad pulmonar, haberse sometido a una cirugía recientemente, entre otros.

¿Cómo prevenir la brotes por la bacteria legionella?

Aunque no puede prevenirse de forma individual, sí se pueden aplicar medidas higiénico-sanitarias en instalaciones. Todo depende del buen mantenimiento, limpieza y desinfección periódicas así como la desinfección del agua caliente, equipos de refrigeración, depósitos, etc.

De acuerdo con los CDC, es necesario, por tanto extremar las medidas de higiene en hoteles, hospitales, cruceros, spas, etc. Todo esto debido a que la legionella está vinculada frecuentemente a este tipo de instalaciones.

Parra evitar la proliferación de legionella, edificios y dispositivos deben tener un programa de gestión de agua en fuentes decorativas, torres de refrigeración, bañeras de hidromasaje, nebulizadores, atomizadores, lavadores de aire o humificadores.